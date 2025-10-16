David Bustamante ha estat l’últim convidat d’El Hormiguero, un programa al que ha acudit diverses vegades i en el que sempre posa de manifest el seu bon rotllo amb Pablo Motos. L’exitós cantant, que va arribar a la final de la primera edició d’Operación Triunfo, ha volgut aprofitar aquest aparador per respondre els crítics i per revelar alguns detalls de la seva vida privada. Entre ells? Quina és la seva mania més boja o com viu que sempre l’estiguin criticant pels seus canvis de pes constants.
Fa molts anys que encadena una actuació rere una altra, uns concerts que li donen la vida i que el fan ser molt feliç. Com tants altres artistes consagrats, ell també confessa tenir certes manies estranyes abans de sortir a cantar. Si no les compleix, sap que les coses no sortiran bé… I quins són aquests rituals? Ell mateix ho revela: “Cada vegada tinc pitjors manies. Per exemple, sempre demano que em posin un cartell al primer esglaó que he de pujar on posen amb quin peu l’he de trepitjar per tal d’arribar a l’escenari amb el peu dret“.
D’aquesta manera avisa els navegants… sobretot ara que està preparant la gira que començarà ben aviat. Per primera vegada, cantarà a diversos teatres d’Espanya. Això el té entusiasmat perquè creu que canviarà l’experiència d’anar-lo a veure canviat: “A un teatre venen a escoltar-te, no a veure’t com fan en un concert”.
David Bustamante parla dels problemes de salut que ha hagut de superar
En un altre punt de l’entrevista, David Bustamante ha confessat que ha patit de les cordes vocals tota la seva vida i que li ha costat molt saber què hi havia darrere. Sorprenentment, han conclòs que la culpa la tenien les males digestions que feia: “Quan tens reflux, com el meu cos, se’t cremen les cordes vocals amb l’acidesa de l’estómac”. És per aquest motiu que s’obliga a si mateix a menjar bé, ja que menjar picant pot destrossar-lo: “Hi ha aliments que poden afectar la meva manera de cantar, així que els he hagut d’eliminar de la meva dieta“.
Troba a faltar alguns d’aquests aliments? Doncs sembla que sí, si fem cas al que ha explicat: “El que més trobo a faltar és un bon cocido, uns escarpines al Cabrales… No és que no pugui menjar-ho, però ha de ser molt de tant en tant. Ara el que vull és mantenir-me en forma per poder fer bé el que més m’agrada, que són els meus concerts”. I és que, últimament, havia tornat a engreixar-se molt.
David Bustamante ha experimentat, des que el coneixem, uns canvis de pes molt dràstics. Per tal d’intentar mantenir-se, ha optat per fer un canvi de rutina radical: “Dormo poc, ja que sempre estic despert abans de les sis sense voler. Ara el que faig és llevar-me, sortir a caminar en dejú i marxar a entrenar. A la nit, torno a fer una hora o una hora i mitja de cardio sigui jugant a tenis, pàdel o alguna cosa divertida”. Però no tot és fer esport, ja que la dieta també s’ha de canviar. Ara li han recomanat que no mengi gairebé res d’hidrats, ni farines, ni sucres, ni alcohol.
Ara que cuida el seu estómac i ha abandonat els refluxos, reconeix que troba la seva veu “millor que mai”. Tot està connectat, queda clar. I què pensa de tots aquells que el critiquen tant pels seus canvis físics? David Bustamante no s’ha tallat: “No parlen del meu pes pel meu bé. Simplement, quan veuen algú dèbil li posen un peu al coll perquè no aixequi el cap i això és molt cruel. No hi ha res més roí que refugiar-se a les xarxes socials per fer mal a una persona que té sentiments“.