David Bustamante és un dels grans noms que ha deixat Operación Triunfo. El de San Vicente de la Barquera s’ha guanyat un lloc reconegut a la indústria musical, però sovint la seva aparença física ha passat per damunt del talent. En els últims anys el cantant ha experimentat certs canvis físics que l’han portat a rebre tota mena de comentaris i crítiques. Davant tota aquesta exposició per haver pujat de pes, Bustamante ha estat objecte d’opinió, un tema que inunda les xarxes socials tot i que s’insisteixi molts cops que no s’ha de parlar dels cossos aliens. Ara, ha concedit una entrevista a la revista Men’s Health on ha parlat d’aquests últims canvis físics i les claus per recuperar el seu pes, a més a més de com afronta les crítiques i els comentaris.
David Bustamente se sincera: a què es deu el seu últim canvi físic?
El cantant es troba immers en la seva gira musical, però com s’ho fa per organitzar i trobar l’equilibri? Admet que el que més costa és poder complir amb els horaris i conciliar les hores de descans. “No només és l’entrenament i l’alimentació, sense el descans la recuperació muscular no és la mateixa i sens dubte això és el més difícil per a mi“, explica a l’entrevista. Com dèiem, ha rebut molts comentaris al llarg dels anys pels canvis físics i tot i que és una cosa que “molesta al principi”, admet que es considera una persona forta.
“Ningú sap les batalles o les lluites personals que passa cadascú. És molt gratuït i cruel criticar les persones. El missatge que vull donar és que en el meu cas em fan més fort, no hi ha cosa que més em diverteixi que enviar a la cova els haters. Però hi ha gent que pateix amb això i porta les cicatrius per sempre, així que intento ser un altaveu per a tots ells”, exposa.
Els grans canvis que ha aplicat
Què ha passat els últims anys perquè hagi patit tants canvis físics? Explica que el que havia de fer era deixar de fumar. “No conec a ningú que ho hagi fet i no hagi engreixat. Llavors l’ansietat em dona per menjar i em genera estrès i això em torna més sedentari”, a més a més que les crítiques no són una ajuda en moments tan delicats. I el procés per deixar de fumar ha estat fàcil? Explica que deixar aquest vici ha estat “la millor decisió de la seva vida”. “El que passa que vaig pujar 20 quilos i ara me’ls he hagut de treure. És dur perquè la meva feina és exposar-me i a vegades això genera molta inseguretat. Si els altres et van assenyalant es pot generar pànic escènic”.
La dura rutina de David Bustamante
La disciplina i la força de voluntat son clau a l’hora de posar-se en forma. David Bustamante ha confessat que és “una persona forta”, però cal una rutina diària per complir els objectius. Com és la seva rutina? Explica que es lleva cada dia entre les 5:00 i les 6:00 del matí i fa una passejada d’una hora abans d’esmorzar. “A mi és el que més greix m’elimina”, explica. Després fa una hora de força amb exercicis com dominades, pes mort, sobretot exercicis de HIT –High Intensity Training-. Tot això ho acompanya d’una dieta estricta. “He allunyat de la meva vida l’alcohol, els sucres, els hidrats i les farines. Només menjo proteïnes, greixos saludables i verdures. No m’ho salto ni un dia”, admet a l’entrevista amb la citada revista. A més a més, se sotmet a analítiques cada pocs mesos i rep l’ajuda d’una nutricionista, per trobar sempre un equilibri.