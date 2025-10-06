Miguel Torres s’ha convertit en un dels noms de la premsa del cor. Tot i que el seu passat com a personatge públic girava al voltant d’una altra disciplina molt diferent –és exjugador de futbol i ha passat per equips com el Reial Madrid-, la seva relació amb Paula Echevarría l’ha fet saltar a les portades i les revistes de paper cuixé. Aquesta temporada ha decidit mostrar-se davant les càmeres i posar-se a prova en un programa molt conegut de RTVE: Masterchef Celebrity.
Torres continua dins la batalla pel gran premi del talent culinari de La 1 i ha demostrat que no ho fa gens malament. Ara bé, la seva parella s’atreviria a formar-ne part en alguna edició? L’exfutbolista ha parlat sobre el tema en una entrevista a verTele, a més a més d’explicar com és la seva relació i el passat comú amb David Bustamante.
Miguel Torres explica per què Paula Echevarría no aniria a ‘Masterchef’
Per les cuines de Masterchef Celebrity han passat tota mena de famosos, alguns que fins i tot han sorprès demostrant que tenien certa traça entre plats complicats i tècniques d’avantguarda. En el cas de Miguel Torres, explica que va arribar al programa “amb una base de cuina” però que “cuinar és el que fan els cuiners professionals”. Però la seva xicota podria posar-se el davantal del reality de cuina? “Crec que a Paula no li agrada cuinar, no cuina a casa i no la veig afrontant un projecte com aquest“, confessa a l’entrevista amb el citat mitjà. Ell recomana aquesta experiència per a tothom i gaudeix molt “fent-li el menjar al meu fill i a la meva parella, i penso que aquesta és una de les coses que ha de tenir qualsevol persona per a poder acceptar un projecte com Masterchef“, apunta.
Com s’hi ha trobat dins el món del cor?
És cert que des que la relació de la parella va sortir a la llum, l’exfutbolista ha passat a formar part del món del cor amb l’afegit de ser “la parella de”. Això sí, segons explica a l’entrevista, li agrada presumir de la seva xicota. “Jo presumeixo molt de Paula perquè crec que és un exemple del que ha de ser una dona. A ella no li han regalat res, està molt assentada en la seva professió i continua sent un focus d’inspiració per a moltes persones de la seva edat o noies més joves”, revela.
En el seu cas, però, després de retirar-se del futbol, ha trobat una oportunitat perquè el coneguin fora d’aquest món professional. “Hi ha un altre públic que no pot saber com penso, com em comporto o com em relaciono si no em dedico a fer aquesta mena de formats. I per a mi era un gran objectiu, i continua sent-ho, poder traslladar-li això a la gent”.
El fil comú amb David Bustamante
Un dels moments més curiosos d’aquesta edició del Celebrity va ser una conversa entre Miguel Torres i Juanjo Bona, exconcursant d’OT 2023‘, en què l’esportista parlava de com havia conegut a Paula Echevarría. El primer cop que es van trobar va ser deu anys abans de ser parella, quan Torres va formar part d’un videoclip de David Bustamante. Després d’això no es van tornar a veure fins a una dècada més tard i des de llavors porten set de relació i un fill en comú.
Miguel Torres le cuenta a Juanjo Bona cómo conoció a Paula Echevarría #MCCelebrity pic.twitter.com/Dka147369W— MasterChef (@MasterChef_es) September 1, 2025
Va sortir de manera natural aquesta conversa? “Juanjo em va fer una pregunta normal i amb tota la naturalitat jo vaig respondre perquè em semblava una cosa natural i lògica”. De fet, durant l’entrevista, ha revelat que no sent que se l’hagi jutjat injustament per la ruptura entre Echevarría i el cantant. Es tracta d’una relació del passat i quan ells van començar, ja estaven separats. “David ha concursat a Masterchef, és un gran competidor, ho va fer molt bé, va ser finalista”, exposa sobre l’artista. Sigui com sigui, caldrà esperar per veure en quina posició queda l’exmadridista.