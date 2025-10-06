Miguel Torres se ha convertido en uno de los nombres de la prensa del corazón. Aunque su pasado como personaje público giraba en torno a otra disciplina muy diferente –es exjugador de fútbol y ha pasado por equipos como el Real Madrid-, su relación con Paula Echevarría lo ha llevado a las portadas y las revistas de papel couché. Esta temporada ha decidido mostrarse ante las cámaras y ponerse a prueba en un programa muy conocido de RTVE: Masterchef Celebrity.

Torres continúa en la batalla por el gran premio del talento culinario de La 1 y ha demostrado que no lo hace nada mal. Ahora bien, ¿su pareja se atrevería a formar parte en alguna edición? El exfutbolista ha hablado sobre el tema en una entrevista a verTele, además de explicar cómo es su relación y el pasado común con David Bustamante.

Miguel Torres explica por qué Paula Echevarría no iría a ‘Masterchef’

Por las cocinas de Masterchef Celebrity han pasado toda clase de famosos, algunos que incluso han sorprendido demostrando que tenían cierta destreza entre platos complicados y técnicas de vanguardia. En el caso de Miguel Torres, explica que llegó al programa «con una base de cocina» pero que «cocinar es lo que hacen los cocineros profesionales». Pero ¿su novia podría ponerse el delantal del reality de cocina? «Creo que a Paula no le gusta cocinar, no cocina en casa y no la veo enfrentando un proyecto como este», confiesa en la entrevista con el citado medio. Él recomienda esta experiencia para todos y disfruta mucho «preparándole la comida a mi hijo y a mi pareja, y pienso que esa es una de las cosas que debe tener cualquier persona para poder aceptar un proyecto como Masterchef«, apunta.

¿Cómo se ha encontrado dentro del mundo del corazón?

Es cierto que desde que la relación de la pareja salió a la luz, el exfutbolista ha pasado a formar parte del mundo del corazón con el añadido de ser «la pareja de». Eso sí, según explica en la entrevista, le gusta presumir de su novia. «Yo presumo mucho de Paula porque creo que es un ejemplo de lo que debe ser una mujer. A ella no le han regalado nada, está muy asentada en su profesión y continúa siendo un foco de inspiración para muchas personas de su edad o chicas más jóvenes», revela.

En su caso, sin embargo, después de retirarse del fútbol, ha encontrado una oportunidad para que lo conozcan fuera de ese mundo profesional. «Hay otro público que no puede saber cómo pienso, cómo me comporto o cómo me relaciono si no me dedico a hacer este tipo de formatos. Y para mí era un gran objetivo, y continúa siéndolo, poder trasladarle eso a la gente».

El vínculo común con David Bustamante

Uno de los momentos más curiosos de esta edición del Celebrity fue una conversación entre Miguel Torres y Juanjo Bona, exconcursante de OT 2023, en la que el deportista hablaba de cómo había conocido a Paula Echevarría. La primera vez que se encontraron fue diez años antes de ser pareja, cuando Torres formó parte de un videoclip de David Bustamante. Después de eso no se volvieron a ver hasta una década más tarde y desde entonces llevan siete de relación y un hijo en común.

Miguel Torres le cuenta a Juanjo Bona cómo conoció a Paula Echevarría #MCCelebrity pic.twitter.com/Dka147369W — MasterChef (@MasterChef_es) September 1, 2025

¿Surgió de manera natural esta conversación? «Juanjo me hizo una pregunta normal y con toda la naturalidad yo respondí porque me parecía algo natural y lógico». De hecho, durante la entrevista, ha revelado que no siente que se le haya juzgado injustamente por la ruptura entre Echevarría y el cantante. Se trata de una relación del pasado y cuando ellos comenzaron, ya estaban separados. «David ha concursado en Masterchef, es un gran competidor, lo hizo muy bien, fue finalista», expone sobre el artista. Sea como sea, habrá que esperar para ver en qué posición queda el exmadridista.