David Bustamante es uno de los grandes nombres que ha dejado Operación Triunfo. El de San Vicente de la Barquera se ha ganado un lugar reconocido en la industria musical, pero a menudo su apariencia física ha eclipsado su talento. En los últimos años, el cantante ha experimentado ciertos cambios físicos que lo han llevado a recibir todo tipo de comentarios y críticas. Ante toda esta exposición por haber subido de peso, Bustamante ha sido objeto de opinión, un tema que inunda las redes sociales aunque se insista muchas veces en que no se debe hablar de los cuerpos ajenos. Ahora, ha concedido una entrevista a la revista Men’s Health donde ha hablado de estos últimos cambios físicos y las claves para recuperar su peso, además de cómo afronta las críticas y los comentarios.

¿Cómo es la rutina diaria de David Bustamante? | Europa Press

David Bustamente se sincera: ¿a qué se debe su último cambio físico?

El cantante se encuentra inmerso en su gira musical, pero ¿cómo lo hace para organizar y encontrar el equilibrio? Admite que lo que más cuesta es poder cumplir con los horarios y conciliar las horas de descanso. «No solo es el entrenamiento y la alimentación, sin el descanso la recuperación muscular no es la misma y sin duda eso es lo más difícil para mí«, explica en la entrevista. Como decíamos, ha recibido muchos comentarios a lo largo de los años por los cambios físicos y aunque es algo que «molesta al principio», admite que se considera una persona fuerte.

«Nadie sabe las batallas o las luchas personales que pasa cada uno. Es muy gratuito y cruel criticar a las personas. El mensaje que quiero dar es que en mi caso me hacen más fuerte, no hay cosa que más me divierta que mandar a la cueva a los haters. Pero hay gente que sufre con esto y lleva las cicatrices para siempre, así que intento ser un altavoz para todos ellos», expone.

Los grandes cambios que ha aplicado

¿Qué ha pasado en los últimos años para que haya tenido tantos cambios físicos? Explica que lo que tenía que hacer era dejar de fumar. «No conozco a nadie que lo haya hecho y no haya engordado. Entonces la ansiedad me lleva a comer y me genera estrés y eso me vuelve más sedentario», además de que las críticas no son una ayuda en momentos tan delicados. ¿Y el proceso para dejar de fumar ha sido fácil? Explica que dejar este vicio ha sido «la mejor decisión de su vida». «Lo que pasa es que subí 20 kilos y ahora me los he tenido que quitar. Es duro porque mi trabajo es exponerme y a veces eso genera mucha inseguridad. Si los demás te van señalando se puede generar pánico escénico».

La dura rutina de David Bustamante

La disciplina y la fuerza de voluntad son clave a la hora de ponerse en forma. David Bustamante ha confesado que es «una persona fuerte», pero se necesita una rutina diaria para cumplir los objetivos. ¿Cómo es su rutina? Explica que se levanta cada día entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana y hace una caminata de una hora antes de desayunar. «Para mí es lo que más grasa me elimina», explica. Después hace una hora de fuerza con ejercicios como dominadas, peso muerto, sobre todo ejercicios de HIT –High Intensity Training-. Todo esto lo acompaña de una dieta estricta. «He alejado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día», admite en la entrevista con la citada revista. Además, se somete a análisis cada pocos meses y recibe la ayuda de una nutricionista, para encontrar siempre un equilibrio.