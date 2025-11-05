David Bustamante se encuentra en un momento muy bueno. La semana pasada se celebraba el 24º aniversario de la primera edición de Operación Triunfo, el talento musical que lanzó a la fama a un joven de San Vicente de la Barquera. Dos décadas más tarde, David Bustamante se ha convertido en uno de los grandes nombres de la música española y también de las revistas del corazón por su relación con Paula Echevarría. En los últimos años, sin embargo, uno de los rasgos que más comentarios han generado en las redes sociales ha sido su cambio físico. Después de ganar peso y recibir todo tipo de críticas, el cantante hace un tiempo que ha decidido cambiar de hábitos, tal como reveló en una entrevista con la revista Men’s Health. A través de sus perfiles en las redes sociales comparte su rutina y luce los resultados de su rutina tan exigente. ¿Cómo es su nueva vida?

David Bustamante cambia de hábitos y muestra los resultados de su cambio físico

David Bustamante está muy en forma y así lo muestra a través de sus redes sociales. En una entrevista con la revista Men’s Health, hablaba de las críticas que había recibido por los cambios físicos que ha sufrido todos estos años, en los que ha habido temporadas que subía o bajaba de peso de manera más repentina. «Nadie sabe las batallas o las luchas personales que pasa cada uno. Es muy gratuito y cruel criticar a las personas. El mensaje que quiero dar es que en mi caso me hacen más fuerte, no hay cosa que más me divierta que enviar a la cueva a los haters. Pero hay gente que sufre con eso y lleva las cicatrices para siempre, así que intento ser un altavoz para todos ellos».

El canvi físic de David Bustamante | Instagram.

También habló de su nueva rutina en una entrevista en El Hormiguero, donde reveló que había perdido 20 kg gracias a nuevas rutinas. «Salgo a caminar en ayunas cada mañana y luego me encuentro con mi entrenador. Comenzamos haciendo fuerza durante una hora de manera muy dinámica. Por la noche hago una hora de cardio, ya sea nadando, jugando tenis, pádel…«. Las redes sociales también son un reflejo de este cambio de rutina y allí comparte instantáneas como la anterior, en la que se le puede ver luciendo abdominales en una fotografía tomada frente al espejo. «Todavía queda, pero orgulloso del trabajo hecho. ¡Seguimos!«, escribió en una historia temporal. «Lo que pasa es que subí 20 kilos y ahora me los he tenido que quitar. Es duro porque mi trabajo es exponerme y a veces eso genera mucha inseguridad. Si los demás te van señalando se puede generar pánico escénico”, reveló en una conversación con la citada revista.

Com és la nova vida de David Bustamante? | Diez Minutos

Bustamante, muy enamorado de su novia

Dentro de este momento personal tan positivo también tiene algo que ver su novia. En una entrevista hace un año con la revista Diez Minutos, David Bustamante compartía unas palabras muy tiernas sobre la relación con la bailarina Yana Olina. «Estamos 24 horas juntos. Ella trabaja conmigo, viaja conmigo… Somos un equipo y además yo noto que no nos quemamos, y eso es muy difícil de conseguir. Nosotros vivimos el presente, no nos preocupa eso de cumplir etapas. Ahora estamos enfocados en aprender de nuestros pasados y mirar al futuro con mucha ilusión, pero sin rutas a seguir», declaró.

David Bustamante i la seva parella, la ballarina Yana Olina | Instagram

El cantante se encuentra en su mejor versión y así lo demuestra habitualmente en las redes sociales después de más de dos décadas de carrera profesional llenando escenarios y formando parte de la primera edición del talento musical más famoso de la televisión española.