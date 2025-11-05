Paula Echevarría y William Levy han sido los invitados del último programa de El Hormiguero, un episodio que ha servido para conocer uno de los peores momentos que ha vivido la actriz en toda su vida. La idea era que promocionaran la nueva serie que protagonizan, la que la devuelve a la interpretación después de unos cuantos años más centrada en la televisión: «Sin darme cuenta, hacía cuatro o cinco años que no trabajaba en ninguna ficción y lo echaba de menos, tenía curiosidad por volver«.

No te lo puedes perder La nueva vida de David Bustamante: muy enamorado y con nuevo cambio físico

Pero volvamos al episodio de miedo que ha compartido la asturiana. Esta serie la han rodado en las Islas Canarias y, durante el vuelo hacia allí, que tuvo lugar el mismo fin de semana de la DANA de Valencia, Paula Echevarría pasó un momento horrible: «Allí siempre hace mucho viento y el aeropuerto no es que sea enorme. Pues bien, ese día estaba volando y me encontré con una tormenta tan feroz que hizo que temiera por mi vida… hasta el punto de que escribí un mensaje de despedida«.

La escena habría sido digna de película dramática: «Había muchos gritos en el avión, la gente rezaba… Mientras aterrizábamos, hubo un momento bastante complicado. La gente no hacía más que gritar y lo pasé realmente mal. Pasé tanto miedo que llegué a escribir un mensaje de despedida«. No recuerda exactamente qué escribió en el mensaje de despedida, el cual afortunadamente pudo borrar tan pronto como tocaron tierra: «El piloto fue un héroe y pudo hacerlo bien. El texto era bonito y emotivo, pero verte escribiendo ese mensaje…«, ha rememorado visiblemente emocionada.

Paula Echevarría y Willyam Levy, invitados a El Hormiguero | Antena 3

Aquellas turbulencias tan exageradas les hicieron pensar que morirían, un momento de caos que también habría preocupado de verdad al piloto. De hecho, cuando Paula Echevarría explicó lo que le había pasado en el rodaje sintió que los compañeros decían que el piloto de otra compañía también había reconocido que habían logrado aterrizar «de milagro«. En su caso, el horror fue real también porque justo enfrente tenía una compañera de la serie con su bebé de tres meses en brazos: «Yo no hacía más que pensar en el niño… y decidí despedirme en un mensaje que tenía preparado por si tenía que enviarlo en cualquier momento. Me preguntaba cómo podía ser que terminara muriendo allí y en ese momento, que no podía ser«.

Paula Echevarría dice qué le preocupa más sobre el futuro de los hijos

Paula Echevarría vive un momento muy dulce profesionalmente, pero también en su vida privada. Con Miguel Torres están mejor que nunca y la relación con los dos hijos es magnífica, si hacemos caso a lo que dice a la prensa siempre que le preguntan sobre el tema. Ahora, en esta entrevista, ha sacado a la luz qué es lo que más le preocupa sobre el futuro de ambos.

De la hija, la Daniela que tuvo con David Bustamante, dice que espera que sea feliz y que sepa hacer feliz a los demás: «En esta vida, debemos ser más empáticos y ponernos en el lugar de los demás para intentar no hacer daño gratuito a nadie. Este es el mantra que más le repito», ha dicho.

La actriz ha reconocido que llegó a escribir un mensaje de despedida | Antena 3

Ella no fue una adolescente tan buena como la hija, por lo que ha confesado delante de Pablo Motos: «Yo fui un horror… pero empatizaba mucho con mi madre porque no quería hacerla sufrir. En este sentido, me he portado bien. La mía era muy estricta y si me decía a las diez en casa protestaba, pero luego llegaba a menos cinco. Si llegaba más tarde creía que sufriría y pensaba que de qué me serviría».