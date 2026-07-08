David Bustamante i Paula Echevarría estan d’enhorabona perquè la seva filla celebrarà aviat el seu 18è aniversari, una majoria d’edat que els demostra que passa el temps i la seva petita es fa gran. Aquest dimarts, la jove ha acompanyat la mare a un photocall publicitari i ha sorprès tothom quan ha acceptat respondre les preguntes d’un periodista. L’afortunat d’aquesta primera entrevista ha estat Javi Hoyos, que ho ha aprofitat per intentar esbrinar com és realment la relació de l’adolescent amb la seva mare. I no ha calgut que preguntés gaire, tenint en compte que no s’han deixat anar de la mà en cap moment en un gest tendre que demostra com s’estimen i la gran complicitat que es professen.
Molt simpàtica i sense cap mena de vergonya a la càmera, queda clar que aquesta joveneta no tindrà problema a concedir entrevistes a la premsa. Nascuda en un matrimoni molt mediàtic, sembla acostumada als flaixos. El que ha fet, bàsicament, ha estat aplaudir públicament la figura de la seva mare: “És la millor, sempre dic que estic molt orgullosa d’ella més personal que professionalment“. Considera que la seva mare és “el seu pilar” i assegura que li ho explica “tot”: “És la persona amb qui em barallo i amb qui ric més. Si em diu de fer un pla, el que pugui fer amb els meus amics passa a un segon pla”, ha sorprès en unes declaracions difícils de trobar en algú de la seva edat.
Quina carrera universitària estudiarà la filla de David Bustamante i Paula Echevarría?
Daniela Bustamante ha acabat el Batxillerat amb molt bones notes, ha presumit també la mare: “Pot ser molt disfrutona i disciplinada a parts iguals. Ella sap que m’agrada que s’ho passi bé i gaudeixi, però també has de ser constant“. I què estudiarà ara? Anirà a la Universitat? Els seus pares han confirmat que la noia començarà un Grau en Màrqueting en un centre privat de Madrid.
El cantant d’Operación Triunfo també ha parlat d’ella en algunes entrevistes, sempre amb alabances cap al bon cap de la seva filla: “És una joveneta molt responsable amb idees i objectius clars de què vol ser i què vol fer”.
Els seus pares van divorciar-se el 2017, però han mantingut una boníssima relació des de llavors. De fet, fa poques setmanes van aparèixer junts en la graduació de la Daniela abraçats i molt orgullosos d’ella. S’han mantingut units en una criança compartida que ha aconseguit educar una joveneta responsable que sembla que els ha sortit d’allò més bé.