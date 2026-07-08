David Bustamante y Paula Echevarría están de enhorabuena porque su hija celebrará pronto su 18º cumpleaños, una mayoría de edad que les demuestra que pasa el tiempo y su pequeña se hace mayor. Este martes, la joven ha acompañado a su madre a un photocall publicitario y ha sorprendido a todos cuando ha aceptado responder las preguntas de un periodista. El afortunado de esta primera entrevista ha sido Javi Hoyos, quien lo ha aprovechado para intentar averiguar cómo es realmente la relación de la adolescente con su madre. Y no ha sido necesario que preguntara mucho, teniendo en cuenta que no se han soltado de la mano en ningún momento en un gesto tierno que demuestra cuánto se quieren y la gran complicidad que se profesan.

Muy simpática y sin ningún tipo de vergüenza ante la cámara, queda claro que esta jovencita no tendrá problema en conceder entrevistas a la prensa. Nacida en un matrimonio muy mediático, parece acostumbrada a los flashes. Lo que ha hecho, básicamente, ha sido aplaudir públicamente la figura de su madre: «Es la mejor, siempre digo que estoy muy orgullosa de ella más personal que profesionalmente«. Considera que su madre es «su pilar» y asegura que le cuenta «todo»: «Es la persona con quien me peleo y con quien más río. Si me dice de hacer un plan, lo que pueda hacer con mis amigos pasa a un segundo plano», ha sorprendido en unas declaraciones difíciles de encontrar en alguien de su edad.

¿Qué carrera universitaria estudiará la hija de David Bustamante y Paula Echevarría?

Daniela Bustamante ha terminado el Bachillerato con muy buenas notas, ha presumido también la madre: «Puedes ser muy disfrutona y disciplinada a partes iguales. Ella sabe que me gusta que se lo pase bien y disfrute, pero también debes ser constante«. ¿Y qué estudiará ahora? ¿Irá a la Universidad? Sus padres han confirmado que la chica comenzará un Grado en Marketing en un centro privado de Madrid.

El cantante de Operación Triunfo también ha hablado de ella en algunas entrevistas, siempre con alabanzas hacia la buena cabeza de su hija: «Es una jovencita muy responsable con ideas y objetivos claros de qué quiere ser y qué quiere hacer».

Primera entrevista de la filla de David Bustamante i Paula Echevarría | Instagram

La complicitat de mare i filla ha estat evident | Instagram

Sus padres se divorciaron en 2017, pero han mantenido una buenísima relación desde entonces. De hecho, hace pocas semanas aparecieron juntos en la graduación de Daniela abrazados y muy orgullosos de ella. Se han mantenido unidos en una crianza compartida que ha conseguido educar a una jovencita responsable que parece que les ha salido de lo mejor.