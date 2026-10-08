David Bustamante ha ofert unes declaracions molt sorprenents a El Hormiguero sobre la seva economia. Després de tants anys en la música, la venda de discos i els drets d’autor són la seva via d’ingressos principal. També cobra per la seva feina al teatre, per això, ara que interpreta quatre funcions per setmana d’El Zorro. El cantant compagina el teatre musical amb la gravació de nous temes a l’estudi i encara li queda temps per a una altra cosa, la promoció dels seus perfums. I és que el càntabre compta amb 14 perfums en el mercat i això no és poca cosa.
“Si vols lligar a l’instant, fes servir fragàncies Bustamante“, ha deixat anar amb humor i picardia. David Bustamante confessa que té una colònia de cada a casa i no els té guardats en un calaix, sinó que ha creat una mena d’altar per a ells al lavabo. Està molt orgullós d’aquesta faceta empresarial seva i, prova d’això, que hagi demanat als arquitectes que busquin un espai concret per als perfums a la nova casa que s’està construint: “He fet un mur encastat amb llums LED per posar-los tots allà ben il·luminats. Hi ha qui es munta una estanteria per col·locar-hi els seus premi Grammy, però com que no en tinc… doncs poso els meus perfums“.
Aquest negoci li funciona molt millor del que la gent pot pensar-se, tenint en compte que se’n venen 1 cada 15 segons: “No és broma, aquesta és la xifra oficial. Aquest resultat només s’obté gràcies a la gent i a què tenen un preu assequible”. Ha sobtat molt que reconegui que podria viure “perfectament” només dels diners que guanya amb els perfums: “Això no vol dir que sigui la meva font d’ingressos principals, treballo des de fa molts anys… però sí que és cert que amb el que guanyo dels perfums puc pagar-ho tot i, fins i tot, podria atrevir-me a deixar la llum encesa alguna nit“.
Paula Echevarría va ocultar els problemes matrimonials a les seves amigues
La seva exparella, Paula Echevarría, també ha estat notícia aquests últims dies perquè ha concedit una entrevista a Vicky Martín Berrocal en la que ha parlat de la separació de David Bustamante. Curiosament, sembla que no va voler comentar amb ningú que el seu matrimoni tenia problemes: “Jo, per exemple, quan em vaig separar passava 12 hores cada dia amb les meves amigues de l’ànima i no van assabentar-se de res. No sabien absolutament res dels nostres problemes matrimonials“.
Però és que no ho sabia ningú: “Recordo Marta Hazas i Cecilia Freire dient-me que se sentien super males amigues per no haver-ho notat. I jo els hi deia que no, que ningú no ho havia notat”. Però és que l’actriu el que no volia era comentar un tema en un lloc de feina on passava tantes hores al dia perquè sabia que, si ho feia, estarien preguntant-li sobre el tema constantment: “Entraria en un bucle i em quedaria sense cap lloc on anar a fer veure que no passava res”.
“El lament no m’agrada, jo només parlo de les meves penúries amb un cercle així de petit i no perquè no vulgui mostrar els meus sentiments, sinó perquè també és una manera de protegir-me i de no entrar en un bucle“, ha reconegut.
Una entrevista que permet saber una mica més sobre una ruptura que també va sorprendre moltíssim els seus seguidors.