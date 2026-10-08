David Bustamante ha hecho unas declaraciones muy sorprendentes en El Hormiguero sobre su economía. Después de tantos años en la música, la venta de discos y los derechos de autor son su principal fuente de ingresos. También cobra por su trabajo en el teatro, por eso, ahora que interpreta cuatro funciones por semana de El Zorro. El cantante compagina el teatro musical con la grabación de nuevos temas en el estudio y aún le queda tiempo para otra cosa, la promoción de sus perfumes. Y es que el cántabro cuenta con 14 perfumes en el mercado y eso no es poca cosa.

«Si quieres ligar al instante, usa fragancias Bustamante«, soltó con humor y picardía. David Bustamante confiesa que tiene una colonia de cada una en casa y no las tiene guardadas en un cajón, sino que ha creado una especie de altar para ellas en el baño. Está muy orgulloso de esta faceta empresarial suya y, prueba de ello, es que ha pedido a los arquitectos que busquen un espacio concreto para los perfumes en la nueva casa que se está construyendo: «He hecho un muro empotrado con luces LED para ponerlos todos allí bien iluminados. Hay quien se monta una estantería para colocar sus premios Grammy, pero como no tengo… pues pongo mis perfumes«.

Este negocio le funciona mucho mejor de lo que la gente puede pensar, teniendo en cuenta que se vende 1 cada 15 segundos: «No es broma, esta es la cifra oficial. Este resultado solo se obtiene gracias a la gente y a que tienen un precio asequible». Ha sorprendido mucho que reconozca que podría vivir «perfectamente» solo del dinero que gana con los perfumes: «Esto no significa que sea mi fuente de ingresos principal, trabajo desde hace muchos años… pero sí que es cierto que con lo que gano de los perfumes puedo pagarlo todo e, incluso, podría atreverme a dejar la luz encendida alguna noche«.

El cantante da detalles de su vida económica | Antena 3

Paula Echevarría ocultó los problemas matrimoniales a sus amigas

Su expareja, Paula Echevarría, también ha sido noticia estos últimos días porque ha concedido una entrevista a Vicky Martín Berrocal en la que ha hablado de la separación de David Bustamante. Curiosamente, parece que no quiso comentar con nadie que su matrimonio tenía problemas: «Yo, por ejemplo, cuando me separé pasaba 12 horas cada día con mis amigas del alma y no se enteraron de nada. No sabían absolutamente nada de nuestros problemas matrimoniales«.

Pero es que no lo sabía nadie: «Recuerdo a Marta Hazas y Cecilia Freire diciéndome que se sentían súper malas amigas por no haberlo notado. Y yo les decía que no, que nadie lo había notado». Pero es que la actriz lo que no quería era comentar un tema en un lugar de trabajo donde pasaba tantas horas al día porque sabía que, si lo hacía, estarían preguntándole sobre el tema constantemente: «Entraría en un bucle y me quedaría sin ningún lugar donde ir a hacer ver que no pasaba nada».

«El lamento no me gusta, yo solo hablo de mis penurias con un círculo así de pequeño y no porque no quiera mostrar mis sentimientos, sino porque también es una manera de protegerme y de no entrar en un bucle«, ha reconocido.

Una entrevista que permite saber un poco más sobre una ruptura que también sorprendió muchísimo a sus seguidores.