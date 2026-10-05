La precampaña –o campaña de facto– electoral para las elecciones al Congreso, adelantadas al 29 de noviembre, ya ha comenzado. El anuncio del presidente español comunicando el adelanto de las elecciones ha sido el primer acto, sin tomar desprevenido a ningún partido político, salvo a algunos influyentes opinadores de Madrid. Pero, con la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes, que deja en manos de la diputación permanente, aborta dos comparecencias con las que podría atragantarse.

Esta semana, había previstas dos comparecencias del gobierno español bastante delicadas sobre una de las cuestiones que ha generado más debate, controversia y malestar político, la crisis de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio pasados. En concreto, una comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la poderosa Comisión de Control de los Créditos Destinados a los Gastos Reservados, es decir, la que se conoce popularmente como Comisión de Secretos Oficiales, de la cual ni se levanta acta. Y, en segundo término, la comparecencia que tenía prevista Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en la comisión de su ramo. Con la convocatoria electoral, decaen las comparecencias.

Marlaska condecora una guardia civil en Cádiz/MdI

El CNI, en el trasfondo

Robles pidió comparecer para explicar, a puerta cerrada, los avisos que emitió la inteligencia española sobre los hechos de Ceuta. De hecho, la ministra, que no era partidaria de la desclasificación de los documentos que llevó a cabo la Moncloa, aprovechó su comparecencia el pasado martes en el Congreso para defender el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en la previsión y la prevención de la seguridad alrededor de la integridad del Estado. En este sentido, hizo una rotunda defensa de la labor de los servicios de inteligencia y hace dos semanas protagonizó una visita a la sede del CNI. Pero la comparecencia ahora desconvocada podría haber sido bastante complicada dado el secreto de su contenido.

Por su parte, Marlaska, uno de los objetivos de las críticas más viscerales de la derecha española, también debía rendir cuentas en la cámara sobre el papel de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en la crisis de Ceuta. Los avisos de los servicios de información de los cuerpos policiales y, además, de cómo se preparó la estrategia del retorno y de la debilidad del control de una frontera altamente sensible del Estado español.

De hecho, Marlaska participó este domingo en el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil en Cádiz y frente a los uniformados insistió en su mensaje: “No hay soluciones instantáneas ni fáciles para enfrentar el desafío migratorio”. El pasado jueves, en la reunión del consejo de ministros de Interior de la UE, Marlaska también reprochó a sus socios “la falta de solidaridad” ante las crisis migratorias porque “debilita y fragmenta” la Unión.