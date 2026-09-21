Uno de los protagonistas de la crisis de Ceuta ha sido, sin duda alguna, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a quien todos le reprochan la falta de análisis de la información con la que podría haber previsto la entrada masiva de inmigrantes entre el 30 y el 31 de julio. La casualidad ha querido que en medio de los reproches por el caos de la información recibida por los servicios de inteligencia del Estado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitara oficialmente la sede del CNI. De hecho, los servicios secretos españoles dependen de su ministerio, al igual que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

Fuentes del ministerio, sin embargo, destacan que el encuentro -celebrado el pasado 18 de septiembre- se realizó en el «marco de las reuniones habituales con el personal que presta servicios en el Centro». Incluso, desde el ministerio subrayan que la ministra aprovechó para imponer las distinciones al personal del CNI. En todo caso, el encuentro no deja de ser casual, con el entendimiento de que la crisis de seguridad que asfixia al gobierno de Pedro Sánchez, porque todos apuntan la falta de avisos claros del CNI de la llegada masiva de inmigrantes.

Los whatsapps del CNI a la delegación del gobierno español/Moncloa

Documentos desclasificados

De hecho, un documento desclasificado del pasado 27 de julio apuntaba que España era como «potencial candidato» a recibir inmigrantes y se presentaba como un «destino de la Unión Europea más receptivo, lo que aumenta la presión migratoria directa e indirecta (los flujos secundarios)». Eran las conclusiones de una nota informativa de inmigración irregular. Otra nota informativa del 30 de julio detallaba que unas 20.000 personas habrían entrado a la ciudad de Ceuta nadando. Así como tres whatsapps del CNI dirigidos a la delegación del gobierno y a la Guardia Civil que advertía que en «las redes sociales hay un llamado para el asalto por la valla y mar a las ocho de la tarde». Una información que desde el gobierno consideran escasa y que no advertía del enorme número de inmigrantes que entraban nadando por la ciudad.