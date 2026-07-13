Más información sobre el Catalangate. Y no de poco valor, al contrario. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que espió a los exlíderes de la CUP David Fernández y Carles Riera. Así lo indican los documentos desclasificados que la Moncloa ha enviado al juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que instruye la investigación del espionaje con el software Pegasus a Fernández, Riera y también Albert Botran.

El juez, a través de una providencia del 16 de marzo de este año, solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de la información que el CNI tuviera sobre la infección con Pegasus por parte del CNI en relación con los tres cuando eran diputados de la CUP. Ahora, el gobierno español ha comunicado la desclasificación y el resultado es concluyente. El CNI tuvo intervenido el teléfono de Carles Riera durante dos años y el de David Fernández durante seis meses. De hecho, los servicios secretos españoles admiten lo que las pesquisas judiciales de los Mossos d’Esquadra habían concluido tras analizar varios terminales móviles de los dos exdiputados de la CUP.

Parte de los documentos desclasificados sobre el css Pegasus que afectan a Riera y Fernández/QS

Botran, en cambio, no lo admiten

La desclasificación añade que las intervenciones se realizaron con autorización del magistrado de la sala Penal del Tribunal Supremo delegado para casos del CNI. Sobre Albert Botran, el resultado es diferente. Aunque la pericial de Mossos d’Esquadra decía que había sido infectado con Pegasus, el CNI no reconoce la autoría. La comunicación llega menos de una semana después de que Amnistía Internacional presentara un informe sobre el recurrente obstáculo de la fiscalía general con la investigación judicial en las diferentes causas judiciales sobre el espionaje con Pegasus y Candiru a miembros relacionados con el proceso independentista como políticos, activistas, abogados o periodistas.

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