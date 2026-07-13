Més informació sobre el Catalangate. I no de poc valor, ans al contrari. El Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) ha admès que va espiar els exlíders de la CUP David Fernández i Carles Riera. Així ho indiquen els documents desclassificats que la Moncloa ha enviat al jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, que instrueix la investigació de l’espionatge amb el programari Pegasus a Fernández, Riera i també Albert Botran.
El jutge, a través d’una interlocutòria del 16 de març d’enguany, va sol·licitar al Consell de Ministres la desclassificació de la informació que el CNI tingués sobre la infecció amb Pegasus per part del CNI en relació amb tots tres quan eren diputats de la CUP. Ara, el govern espanyol ha comunicat la desclassificació i el resultat és concloent. El CNI va tenir intervinguts el telèfon de Carles Riera durant dos anys i el de David Fernández durant sis mesos. De fet, els serveis secrets espanyols admeten el que les perquisicions judicials dels Mossos d’Esquadra havien conclòs després d’analitzar diversos terminals mòbils dels dos exdiputats cupaires.
Botran, en canvi, no ho admeten
La desclassificació afegeix que les intervencions es van fer amb autorització del magistrat de la sala Penal del Tribunal Suprem delegat per a casos del CNI. Sobre Albert Botran, el resultat és diferent. Tot i que la pericial de Mossos d’Esquadra deia que havia estat infectat amb Pegasus, el CNI no en reconeix l’autoria. La comunicació arriba menys d’una setmana després que Amnistia Internacional presentés un informe sobre la recurrent obstaculització de la fiscalia general amb la investigació judicial a les diferents causes judicials sobre l’espionatge amb Pegasus i Candiru a membres relacionats amb el procés independentista com polítics, activistes, advocats o periodistes.
Més informació ben aviat