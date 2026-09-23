«El ataque a la integridad territorial» que, en palabras del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se produjo el 30 y 31 de julio de 2026 en Ceuta ocurrió «sin que el Sistema de Seguridad Nacional activara preventivamente los instrumentos y mecanismos de enlace y coordinación necesarios para el seguimiento de los supuestos susceptibles de derivar en una situación de interés para la seguridad nacional». Esta es una de las conclusiones más duras del informe Ceuta y el Sistema Seguridad Nacional, del think tank geoestratégico del Estado, Real Instituto Elcano, firmado por uno de los investigadores principales de la entidad, Félix Arteaga. Un estudio que complementa uno anterior del mismo organismo, titulado Algunas de las advertencias que nos deja Ceuta, firmado por la analista Carmen González Enríquez, que alertaba sobre fallas y errores del sistema.

El informe parte de la premisa de que «no es posible determinar objetivamente si la activación preventiva hubiera evitado o no la entrada masiva». De manera genérica, el analista llega a la conclusión de que «sí se puede afirmar que la ausencia de una alerta estratégica integrada redujo el tiempo disponible para valorar y adoptar medidas preventivas y privó a quien debía decidir de una valoración transversal de la situación antes de que la crisis se materializara». De hecho, el documento llega a calificar la situación de «error funcional del sistema». De hecho, el documento resalta que, al ser la primera vez que se pone en marcha todo el «sistema de seguridad nacional», su resultado no ha sido positivo, sino al contrario.

Parte del informe donde reconoce errores de la aplicación del Sistema de Seguridad Nacional (RIEL)

La «debilidad»

Según el informe, que analiza cómo debe funcionar el sistema de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, cabe destacar que el caso de Ceuta sí que puso en marcha todos los mecanismos implicados en la seguridad del Estado. Una diferencia con otras crisis, como la del volcán de La Palma, la Covid, la DANA o la Guerra de Ucrania. Situaciones en las que se pusieron en marcha «mecanismos sectoriales de seguridad» sin integrar todo el sistema. En el caso de Ceuta, el informe pone en duda la «calidad» y las formas con las que se transmitieron (a través de un grupo de WhatsApp).

Así, explica la existencia «de un error funcional del sistema en Ceuta, con las cautelas necesarias sobre su grado de conocimiento actual». Un hecho que revelaría que la «principal debilidad no es la inexistencia de información o incluso de indicadores, sino la aparente incapacidad de los mecanismos existentes para transformar la información sectorial dispersa en una valoración estratégica transversal capaz de activar preventivamente el sistema y elevarla al nivel político de decisión». La síntesis del analista es que «la integración de la información y de la inteligencia disponible no previó una irrupción masiva de naturaleza migratoria o una instrumentalización del flujo migratorio de naturaleza estratégica».

«Las evidencias disponibles no permiten determinar si la insuficiente anticipación se produjo en la integración sectorial, en su elevación e integración transversal o en la posterior transmisión y decisión política», sostiene el investigador. Y añade que, «en todo caso, la posibilidad conocida de que el comportamiento de Marruecos afectara decisivamente la evolución de la situación fronteriza constituía una variable que justificaba su incorporación a un escenario transversal de riesgos». Es decir, critica que en la ecuación del análisis no se incorporara a Marruecos como protagonista de la crisis. En definitiva, «el seguimiento anticipatorio no se tradujo en una decisión política hasta el 25 de agosto cuando Pedro Sánchez y el consejo de Seguridad Nacional declararon la situación de Interés para la Seguridad Nacional».