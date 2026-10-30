La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, comparecía este miércoles en el Parlamento por los disturbios del movimiento Blocus en Barcelona el pasado sábado, en relación con los cuales se han detenido a dos instigadores en las últimas horas, uno en la misma capital del país, de 18 años, y otro de 17 años, en Sant Sadurní d’Anoia. Advertía que la policía se encontraba ante un fenómeno «nuevo y anómalo» con unas diferencias evidentes respecto a las protestas y manifestaciones habituales en Cataluña. En concreto, un protagonismo indispensable de las redes, la extrema juventud de sus participantes, la capacidad de viralización del movimiento y una intencionalidad política difusa, de cierta manera, como si el único objetivo fuera el caos y mostrar una absoluta irreverencia y desobediencia ante la autoridad.

Algunos de estos elementos descritos por Parlon se encuentran también en otro fenómeno nuevo que los analistas de los Mossos d’Esquadra de la Comisaría General de Información estudian desde hace un año y medio. Una nueva forma de violencia que se ha convenido en bautizar como «terrorismo nihilista», aunque todavía presenta problemas de nomenclatura. De hecho, no están solos en la búsqueda y detección de elementos de este fenómeno relativamente nuevo, que sobre todo se empezó a detectar en EE.UU., donde, según ha informado el FBI, el pasado mes de septiembre ya tenían abiertos más de 450 expedientes sobre corriente violenta que llaman NVE, acrónimo en inglés «de extremismo nihilista violento«.

Uno de los informes sobre NEV publicado por la Unión Europea

En el mismo sentido, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de Información de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía también valoran el riesgo y la amenaza que supone lo que definen como «nueva forma de violencia terrorista, compleja y difusa» que tendría en las redes lo que se podría identificar como las «comunidades centrales de la violencia». Desde el Área Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia de los Mossos diferencian entre el movimiento de las protestas en Francia y el terrorismo o el movimiento «nihilista». Ahora bien, la violencia aparentemente gratuita y de alta intensidad o el objetivo del caos sí parecen tener puntos en común entre los disturbios y este movimiento, que «supera los márgenes convencionales de los extremismos que han centrado hasta ahora las políticas de seguridad». En todo caso, los Mossos remarcan que por ahora este movimiento violento nihilista no es la principal amenaza en la sociedad catalana.

Objetivo: el caos

«Podríamos decir que no busca un régimen social nuevo, sino el caos«, definen primordialmente los analistas de los Mossos consultados por El Món. Un elemento que es la primera diferencia, y la más evidente, respecto al concepto de «terrorismo clásico» con el que trabajan los servicios de seguridad. Es decir, que la violencia no es un medio al servicio de un proyecto, sino un lenguaje con un alto componente simbólico y que busca una pertenencia. También cabe añadir que si bien se ha convenido, de momento, en llamarlo extremismo o terrorismo violento nihilista también tiene otras etiquetas, como «terrorismo gore«, «extremismo apocalíptico» o incluso «movimiento 764».

Precisamente, el think tank del Ministerio de Defensa español, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), ha publicado un documento sobre este fenómeno que incide en las múltiples denominaciones del movimiento, donde también añade «explotación sádica en línea», «violencia mimética participativa» o «comunidades online centradas en la violencia». La diversidad de nombres ayuda a entender la complejidad del fenómeno y, sobre todo, en qué categoría policial se puede encuadrar. Aun así, los Mossos tienen definidos varios factores que ayudarían a definir las costuras del movimiento.

Uno de los informes del FBI sobre el extremismo Nihilista/Departamento de Justicia

Diversas características diferenciales

Por un lado, y en primer término, está la visión nihilista del mundo y la misantropía de estos grupos. Es decir, la aversión y desprecio por el resto de la humanidad. En segundo lugar, la falta de un trasfondo político más allá de un odio generalizado. Un elemento importante porque supone una gran novedad en la definición clásica de terrorismo donde se encontrarían la extrema derecha, el supremacismo blanco, los grupos de liberación nacional, la extrema izquierda o el yihadismo. «Hasta ahora», apuntan los Mossos, «los objetivos de los grupos violentos estaban definidos con una intencionalidad política más o menos clara, ahora es una especie de exaltación del darwinismo social». «Aunque no hay unas coordenadas claras, sí hay una fuerte combinación de redes sociales, fascinación por la violencia y la notoriedad en una determinada comunidad», añaden.

«Salvando las distancias sería como la historia que narra Stanley Kubrick, La naranja mecánica, y no tanto lo que se aborda en Jocker, que es un movimiento que incorpora a mucha gente con protestas en la calle, disturbios, saqueos y destrozos», indican fuentes de Información de los Mossos con un tono pedagógico. Pero hay componentes que son imprescindibles para el extremismo nihilista: internet, las redes y, como consecuencia, lo que llaman la «gamificación de la vida», es decir, convertir episodios de la vida en un «videojuego». Un espacio muy adecuado para atraer a gente joven y menores al movimiento. Además, hay unas «jerarquías y figuras de referencia» además de los «nicknames» o los «fandoms» -una comunidad que comparte una afición por un artista, serie, película, videojuego o algún elemento de cultura pop que configura una subcultura propia-.

Aun así, los Mossos advierten que el fenómeno también tiene elementos comunes con el supremacismo blanco, por ejemplo, tanto en la actuación como en el uso de simbología. De hecho, toman elementos de diversas «tradiciones extremistas sin ninguna adhesión concreta». Pero a diferencia de las otras corrientes, elextremismo nihilista está dirigido a la «propia comunidad, al reconocimiento y la notoriedad de la comunidad de la que participas». «El mito de la comunidad crece a medida que aportas un acto violento y performativo», esbozan las mismas fuentes. «Los ataques generan atención pública, fundamental para el objetivo de difundir el miedo que busca el extremismo nihilista», añaden las mismas fuentes.

La era digital, la biosfera perfecta

Según el informe del FBI sobre este movimiento, hay que describirlo como un conjunto de «personas no viscerales que participan en conductas criminales dentro de los Estados Unidos y en el extranjero, para promover objetivos políticos, sociales o religiosos que derivan principalmente de un odio a la sociedad en general y un deseo de provocar su colapso sembrando el caos indiscriminado, la destrucción y la inestabilidad social». Una definición que comparten los analistas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que lo describen como un «vector de amenaza cualitativamente diferente, donde convergen factores individuales, de subcultura y tecnológicos».

En síntesis, y según los criminólogos y expertos en ciberinteligencia Mira Das y Tim Pappa, este fenómeno se alimenta del «aceleracionismo y de los algoritmos de violencia». «Este nihilismo mediado por la violencia e independiente de la ideología forma la base del pensamiento aceleracionista, típicamente vinculado a comunidades extremistas, pero cada vez más vinculado a la violencia pública perpetrada –performativamente– por menores», indican en su ensayo sobre el aceleracionismo, que definen como la rama más dura del movimiento: «la creencia nihilista de que las estructuras sociales y políticas contemporáneas de la sociedad occidental deben ser destruidas y que la violencia debería instrumentalizar este colapso agravando las tensiones sociales».

Según el IEEE, este fenómeno se nutre de la «desensibilización progresiva del daño, de la amplificación algorítmica y de un efecto contagio que retroalimenta el ciclo». En resumen, y según los Mossos, el efecto de deshumanización social y la capacidad viral de la red. «Es un terror sin ideología, y si la tiene es muy difusa», aducen. Es el traspaso de un objetivo particular y concreto a un «enemigo universal», la trama que distingue el «nihilismo del odio ideológicamente estructurado». De hecho, los perfiles que ha analizado, por ejemplo, el Reino Unido, en el programa Prevent, publicado en noviembre de 2025, los arrestados de este movimiento comparten cierta idea suicida, baja autoestima y un sentimiento de exclusión social». Como concluye el IEEE, se constata una «inversión de la impotencia: quien se sentía invisible y menospreciado se reimagina como un agente de castigo colectivo». «La violencia es un reconocimiento de la comunidad, una búsqueda de la notoriedad», razonan los Mossos. En síntesis, fuentes policiales resaltan que «es un terrorismo que expresa un terror sin ideología, es una violencia sin más objetivo que el caos y el reconocimiento subcultural, sin mensaje, un reto para la seguridad». En definitiva, es importante tener presente que es un fenómeno global y que exige una nueva manera de prevención.