La investigación por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 31 de julio continúa y con sorpresas. Este martes han comparecido ante la titular del Tribunal Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga los hechos, inmigrantes que entraron en España aquel día. En concreto, cuatro testigos con la coraza jurídica y procesal de «protegidos» a propuesta del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) del Cuerpo Nacional de Policía, unidad que ha elaborado la mayoría de los informes sobre la crisis migratoria con Ceuta de epicentro.

De hecho, en su primer informe, el CENIF ya denunciaba la mano de Marruecos en la entrada masiva. La declaración de los cuatro testigos que se ha alargado prácticamente tres horas, y según recoge la agencia Europa Press de fuentes jurídicas del caso, entraron en España. Unos de manera «voluntaria» y otros de forma «involuntaria». De hecho, uno ha asegurado que se encontraba en Castillejos con su familia durante los dos días de la incursión terrestre y marítima, y que acudieron para ver lo que allí ocurría. En un momento dado, y siguiendo el relato de las fuentes, alguien los empujó y cayeron al mar, y posteriormente fueron rescatados por la Guardia Civil. La versión de los inmigrantes coincide con la de hace dos semanas, cuando tres migrantes más que también cruzaron la frontera el 30 de julio pasado reconocieron ante la jueza que agentes marroquíes los guiaron hacia Ceuta.

Parte del informe policial sobre Ceuta que alerta de la operación de contrainteligencia/QS

Las sospechas de la policía

Las declaraciones solo sirven para reforzar o aportar indicios de las especulaciones de la policía española. Todo ello con testimonios de migrantes que habrían cruzado la frontera y recogidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El atestado que indicaba implicar a Marruecos en la entrada masiva, de 55 páginas y que El Món difundió, remarcaba “la existencia de una planificación previa y, por tanto, una autoría intelectual anterior y otra de material simultánea que supone funciones de seguimiento y control”.

Toda una estrategia que, a juicio de la policía española, solo podían dominar los servicios de seguridad de Marruecos, porque “va mucho más allá de lo más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente de territorio español” y a la cual España está acostumbrada a responder. La policía concluía que la llegada desbocada de inmigrantes no era casual. “No se trata de un hecho incidental que se haya generado a raíz de un factor ocasional o espontáneo”, afirmaban los analistas.