Eufòria terminó su cuarta edición hace tres meses, pero todavía son muchos los fans que se interesan por las vidas de sus concursantes. Aina Machuca, quien ganó la gran final, está tan centrada en la preparación del primer disco que prácticamente no la vemos fuera del estudio. ¿Y qué ha sido de la Monique? Muchos creían, desde el principio, que sería la de Nou Barris quien se llevaría el premio. Al final, sin embargo, quedó en segunda posición y eso le ha permitido tener un poco más de libertad para elegir sus siguientes movimientos.

Lo último que ha hecho ha gustado especialmente, ya que ha permitido que sus seguidores le hicieran preguntas -profesionales y personales- a través de un preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. Los más curiosos han podido descubrir algunos aspectos de su presente, del pasado y también del futuro. Como no podía ser de otra manera, ha habido fans del programa que han metido el dedo en la llaga y han preguntado directamente si hubo mal rollo entre los concursantes o con los coaches. Monique no ha querido mojarse y reconocerlo abiertamente, pero su expresión lo ha dicho todo: «No diré nada… interpreta lo que quieras de mi cara«. Nos quedamos con las ganas de saber más detalles, por el momento.

La finalista no quiere mojarse, pero deja clara la respuesta | Instagram

¿Hubo mal rollo entre los concursantes de Eufòria? | Instagram

¿Qué se sabe del futuro matrimonio de Monique de Eufòria?

También son muchos los fans de Monique que se han interesado por su matrimonio, ya que cabe recordar que el prometido le pidió que se casara con él en una de las últimas galas del programa: «Os puedo adelantar que la boda tardará en llegar. Ahora estoy intentando construir mi carrera musical, intento darle una estabilidad y no estoy para bodas. Habrá boda, pero ahora no… Vendrá dentro de mucho tiempo, no os preocupéis que ya os lo contaré».

Eso en cuanto al futuro, pero ¿qué haría si pudiera volver al pasado? Le han preguntado, por ejemplo, qué consejo se daría si pudiera volver al día en que decidió que intentaría dedicarse a la música. «Me diría que me lo tomara más en serio, que aprovechara más las oportunidades que tenía en ese momento y que no fuera con tanta prisa. Sobre todo que no me dejara llevar tanto por lo que me decían, que hiciera lo que me gustaba y la música que me gusta».

El matrimonio de Monique no se celebrará pronto | Instagram

Divertida como siempre, ha puesto acento cubano y ha tirado de humor para responder a un seguidor que le dice que ha suspendido tres asignaturas y que tendrá que ir a recuperación en septiembre: «Estás jordido, hermano, estás jodido… O estudias ahora o después, pero tienes que estudiar«.

Parece que Monique tiene una relación muy cercana con los fans, ya que una de ellas le ha agradecido públicamente el consejo que le dio cuando se le acercó a decirle que creía que le gustaban las chicas y no sabía qué hacer: «Gracias a ti, me lié con una chica«. Y la cantante se ha puesto supercontenta: «¡Bueno! ¡Bueno! De nada, guapa. Cómete a una y cómete a diez, lesbiana».

Monique, supercontenta de haber podido ayudar a una fan | Instagram

Esto solo ha sido un primer aperitivo, pero ha prometido que organizará un directo para poder hablar con los fans directamente y responder aún más curiosidades.