La final d’Eufòria s’apropa i els fans comencen a estar nerviosos. Aquesta nit, arriba la segona semifinal d’una edició que ha estat plagada de canvis de mecànica i actuacions sorprenents. TV3 emetrà una gala que s’allargarà fins a la una de la matinada, moment en què coneixerem quins són els flamants finalistes. De moment, només l’Aina Machuca gaudeix d’aquest privilegi. Quin dels seus companys lluitarà contra ella en la gran final?
Per aconseguir una de les dues places que encara queden, els concursants s’enfrontaran a una doble ronda de votacions i s’hauran de preparar dos temes. La Monique, la Clara, la Tura i l’Oliver són a un pas d’arribar a la gran final i disputar-se el triomf. L’Aina gaudirà de la seva posició avantatjada i només interpretarà Unholy de Sam Smith i Kim Petras. Demostrarà que realment es mereix haver estat seleccionada com la primera finalista?
Els altres ho tindran més complicat. Tots tres faran una primera actuació i, quan acabin, s’obriran les votacions per descobrir qui es fa amb la segona cadira de finalista. Serà llavors quan cantin el segon tema els altres dos aspirants, que ho hauran de donar tot per no quedar-se a les portes de la gran final en la segona votació de la nit.
Quines cançons cantaran els aspirants a la gran final d’Eufòria?
Ja se sap què cantarà l’Aina Machuca, però i els altres que realment sí que s’ho juguen tot? La Monique, té el repte d’interpretar Everybody’s changing de Keane i, en cas que passi la primera eliminació, es posarà en la pell de Nathy Peluso i el seu Envidia. La Clara, per la seva banda, pujarà a l’escenari amb Jo vinc d’un silenci de Raimon i, després, ho tornaria a intentar amb Papi de la Jennifer López. La cosa va de dives aquesta nit.
Per a l’Oliver han seleccionat un tema que no és gens fàcil, A-ba-ni-bi d’El chaval de la peca. En cas que conveni els teleespectadors, en el segon torn podria enamorar tothom amb un que li escau molt més com és When I was your man de Bruno Mars. I, finalment, la Tura haurà de cantar un tema tan escoltat com Una lluna a l’aigua de Txarango. Si la gent li dona el vot de confiança i continua en la competició, haurà de canviar de registre totalment i provar sort amb Without you de Mariah Carey.
Una gala que promet grans moments i en la que es decidirà el nom dels concursants que s’ho jugaran tot en la gran final de la setmana vinent.