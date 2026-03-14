El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El públic dicta sentència a ‘Eufòria’ amb una expulsió incontestable
  • CA
Jennifer Navarro
14/03/2026 09:57

TV3 ha mantingut el lideratge de les nits del divendres gràcies a una nova gala d’Eufòria, que en aquesta ocasió ha fet les delícies dels fans amb un programa especial en què ha estat l’audiència qui ha pogut decidir qui es mereixia ser el favorit o, per contra, estar a la zona de perill i jugar-se l’expulsió. El resultat ha estat prou satisfactori per a la cadena pública, que ha obtingut un bon 12,6% de share amb 150.000 teleespectadors de mitjana que superen els que han connectat amb El Desafío d’Antena 3 (9,5%). Com a curiositat, podem destacar que l’avantatge respecte a aquest principal competidor ha estat exactament el mateix que el de la setmana passada -3,1 punts de diferència-.

De la mateixa manera que ha passat en les anteriors gales, en aquesta el repartiment de temes també ha estat una pista de què podia passar. Feia tota la pinta que l’Aina Machuca podia ser favorita perquè havien triat per a ella un tema de Cher que li esqueia moltíssim. I sí, ho ha fet increïble i ha tingut el premi de ser la més votada per l’audiència i ocupar el tron més desitjat.

L'Aina Machuca ha estat la millor de la nit - TV3
Aina Machuca, la favorita dels teleespectadors - TV3
El públic d’Eufòria vota quines actuacions han estat les millors de la nit

Com dèiem, en aquesta gala dels teleespectadors han estat ells els qui han tingut tot el poder. Les votacions han permès conèixer, una mica més, el gust de l’audiència perquè s’ha sabut l’ordre de preferència. Quines actuacions han agradat més des de casa? La favorita ha estat l’Aina, però i els altres? Com podia intuir-se, la Monique ha rebut la medalla de plata gràcies a la seva interpretació de Dia i nit. Era difícil, però ha reinterpretat una cançó de jazz molt versionada i també ha enamorat el jurat: “Ha estat una delícia sentir-te“, li ha arribat a dir l’Alfred García.

En tercera posició, el Lluís i la seva actuació teatralitzada amb muppets a sobre de l’escenari. La seva veu airejada, trencada i summament dolça ha agradat moltíssim en una proposta escènica que era arriscada… però que ha acabat convertint en una de molt entranyable. I la sorpresa l’ha donat l’Aida, que tornava a l’escenari d’Eufòria després d’unes setmanes fora. Ella havia estat l’afortunada de la repesca i sembla que se l’ha trobat a faltar, perquè ha obtingut moltíssims vots després de donar-ho tot amb Hold my hand.

Així han estat les actuacions menys votades de la nit

La Tura, l’Oliver i la Clara han quedat a la part baixa de la classificació. Això sí, els vots del VAR musical, els coaches i el jurat els han permès salvar-se de la zona de perill. Cap dels tres no ha entusiasmat perquè tenien temes molt allunyats dels seus estils, però han aconseguit mantenir-se una setmana més en el concurs musical.

Els dos que menys han convençut han estat la Daniela i l’Arian, un càstig merescut perquè realment han estat dels pitjors de la nit. El concursant tenia una cançó difícil de reinterpretar i se l’ha notat bastant insegur, tal com han destacat els membres del jurat: “No ha estat excel·lent, però era difícil i l’has defensat bé“.

La Daniela, que només havia estat nominada una vegada en tot el concurs, ha tornat a veure’s a corda fluixa després de cantar Se fue de Laura Pausini. Ha desafinat i no ha estat suficient que hagi mostrat determinació i caràcter a sobre de l’escenari. El més destacable d’aquesta actuació? Que l’exitosa cantant italiana li hagi enviat un vídeo desitjant-li sort. Sentir-la dir zona de perill amb accent italià ha fet moltíssima gràcia.

La Daniela s'ha jugat l'expulsió - TV3
Amb el 77% dels vots, la gent des de casa ha volgut que fos la Daniela qui se salvés de l’expulsió. Era just que fos així, encara que el percentatge ha estat molt més elevat del que s’esperava.

Les votacions del jurat han acabat de decidir qui havia de ser expulsat - TV3
L'Arian, expulsat en la gala dels teleespectadors - TV3
La gala dels teleespectadors ha posat sobre la taula quines són les seves preferències, que poden canviar molt… o quedar-se bastant així fins al final del programa. De moment, una expulsió justa i ganes de veure com avancen les següents setmanes.

Eufòria TV3

Icona de pantalla completa