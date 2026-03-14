TV3 ha mantingut el lideratge de les nits del divendres gràcies a una nova gala d’Eufòria, que en aquesta ocasió ha fet les delícies dels fans amb un programa especial en què ha estat l’audiència qui ha pogut decidir qui es mereixia ser el favorit o, per contra, estar a la zona de perill i jugar-se l’expulsió. El resultat ha estat prou satisfactori per a la cadena pública, que ha obtingut un bon 12,6% de share amb 150.000 teleespectadors de mitjana que superen els que han connectat amb El Desafío d’Antena 3 (9,5%). Com a curiositat, podem destacar que l’avantatge respecte a aquest principal competidor ha estat exactament el mateix que el de la setmana passada -3,1 punts de diferència-.
De la mateixa manera que ha passat en les anteriors gales, en aquesta el repartiment de temes també ha estat una pista de què podia passar. Feia tota la pinta que l’Aina Machuca podia ser favorita perquè havien triat per a ella un tema de Cher que li esqueia moltíssim. I sí, ho ha fet increïble i ha tingut el premi de ser la més votada per l’audiència i ocupar el tron més desitjat.
💥 L'Aina Machuca interpreta "Strong enough", de Cher, i converteix el plató en una declaració d'intencions per saber dir prou i demostrar que pots tirar endavant.— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
El públic d’Eufòria vota quines actuacions han estat les millors de la nit
Com dèiem, en aquesta gala dels teleespectadors han estat ells els qui han tingut tot el poder. Les votacions han permès conèixer, una mica més, el gust de l’audiència perquè s’ha sabut l’ordre de preferència. Quines actuacions han agradat més des de casa? La favorita ha estat l’Aina, però i els altres? Com podia intuir-se, la Monique ha rebut la medalla de plata gràcies a la seva interpretació de Dia i nit. Era difícil, però ha reinterpretat una cançó de jazz molt versionada i també ha enamorat el jurat: “Ha estat una delícia sentir-te“, li ha arribat a dir l’Alfred García.
En tercera posició, el Lluís i la seva actuació teatralitzada amb muppets a sobre de l’escenari. La seva veu airejada, trencada i summament dolça ha agradat moltíssim en una proposta escènica que era arriscada… però que ha acabat convertint en una de molt entranyable. I la sorpresa l’ha donat l’Aida, que tornava a l’escenari d’Eufòria després d’unes setmanes fora. Ella havia estat l’afortunada de la repesca i sembla que se l’ha trobat a faltar, perquè ha obtingut moltíssims vots després de donar-ho tot amb Hold my hand.
✨ Glamur i elegància a l'escenari! La Monique es deixa portar pel jazz nostàlgic de "Dia i nit", de Cole Porter, i omple el plató amb una actuació magnètica i sofisticada.— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
⚡ Un temacle per apujar l'ànim! El Lluís Oliveras es deixa portar per "Fantastic shine", de Love of Lesbian, amb una actuació que convida a mirar al voltant i celebrar tot allò que ens fa brillar.— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
🤝 L'Aida es llença amb "Hold my hand", de Jess Glynne, amb un missatge clar: la força de no caminar sols. Un tema lluminós que convida a deixar-se portar pel moment.— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
Així han estat les actuacions menys votades de la nit
La Tura, l’Oliver i la Clara han quedat a la part baixa de la classificació. Això sí, els vots del VAR musical, els coaches i el jurat els han permès salvar-se de la zona de perill. Cap dels tres no ha entusiasmat perquè tenien temes molt allunyats dels seus estils, però han aconseguit mantenir-se una setmana més en el concurs musical.
Els dos que menys han convençut han estat la Daniela i l’Arian, un càstig merescut perquè realment han estat dels pitjors de la nit. El concursant tenia una cançó difícil de reinterpretar i se l’ha notat bastant insegur, tal com han destacat els membres del jurat: “No ha estat excel·lent, però era difícil i l’has defensat bé“.
🕊️ L'Arian interpreta "Serem ocells", d'Oques Grasses, una cançó sobre aixecar el vol i seguir el teu camí amb més força que mai.— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
La Daniela, que només havia estat nominada una vegada en tot el concurs, ha tornat a veure’s a corda fluixa després de cantar Se fue de Laura Pausini. Ha desafinat i no ha estat suficient que hagi mostrat determinació i caràcter a sobre de l’escenari. El més destacable d’aquesta actuació? Que l’exitosa cantant italiana li hagi enviat un vídeo desitjant-li sort. Sentir-la dir zona de perill amb accent italià ha fet moltíssima gràcia.
🎥 Sorpresa per a la Daniela!— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
Abans de cantar “Se fue”, rep un missatge molt especial de Laura Pausini. Un moment que segur que no oblidarà.
💔 La Daniela posa veu a l'emoció de "Se fue", de Laura Pausini, i transmet el dolor d'una història que s'acaba amb una interpretació plena de fragilitat i sentiment.— 3Cat (@som3cat) March 13, 2026
Amb el 77% dels vots, la gent des de casa ha volgut que fos la Daniela qui se salvés de l’expulsió. Era just que fos així, encara que el percentatge ha estat molt més elevat del que s’esperava.
La gala dels teleespectadors ha posat sobre la taula quines són les seves preferències, que poden canviar molt… o quedar-se bastant així fins al final del programa. De moment, una expulsió justa i ganes de veure com avancen les següents setmanes.