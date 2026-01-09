Antena 3 es prepara per a l’estrena aquest divendres 9 de gener de la nova edició de El Desafío. El programa de proves i reptes impossibles amb famosos torna un cop més a la cadena i promet ser “l’edició més perillosa” de totes les que s’han fet. En una roda de premsa amb els directius del programa i els concursants que es posaran a prova, han detallat que serà una temporada molt potent. Segons ha explicat Jorge Salvador, productor del programa, la sisena temporada “és la més perillosa” i ha admès que “aquesta gent ha posat en alguns moments la seva vida en perill”.
Des que existeix el programa, s’ha vist desenes de famosos passar per proves d’alt risc com l’apnea, reptes amb foc i flames envoltant-los el cos, però que en aquesta nova edició encara poden pujar més de nivell. Les imatges de l’avançament no han deixat ningú indiferent i s’ha vist els concursants patir moltíssim: llàgrimes, crits, concursants tremolant per l’esforç i cames plenes de blaus per les lesions de l’esforç que han fet per superar el repte.
💥Esto es lo que nos espera en la NUEVA temporada de @eldesafioA3, que llega con más espectacularidad, EMOCIÓN y riesgo que nunca 🙌— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 8, 2026
👉El mejor casting e impresionantes retos, con @RobertoLealG a la cabeza y @SSantiagosegura, @PilarRubio_ y Juan Del Val en el jurado
🆕 Este… pic.twitter.com/hmzW8GMVK6
Reptes extrems, focs i perill
Enguany sembla que han decidit superar tots els records anteriors i sotmetre els famosos a reptes sense precedents. El vídeo amb les imatges promocionals de la temporada ja denoten que hi haurà proves complicades, com per exemple reptes d’escapisme sota l’aigua, moltes proves amb foc i les conseqüències de tot plegat que es veuran en els cossos dels concursants. A més a més, també s’avança que es batrà el rècord d’apnea que va aconseguir Rosa López aguantant la respiració sota l’aigua durant 4 minuts i 40 segons.
Aquesta és la llista de concursants de la nova edició de ‘El Desafío’
Ara bé, qui són els famosos que patiran per culpa d’aquestes proves extremes? Hi ha un munt de celebritats i personatges públics que se sotmetran a moltíssima pressió per guanyar els programes i poder donar els diners a organitzacions benèfiques que triïn.
1. María José Campanario torna a El Desafío per posar-se a prova tal com ho va fer el seu marit, Jesulín de Ubrique. Ell ja va formar part del concurs i ella va acompanyar-lo com a convidada en una de les proves de la segona edició.
2. Willy Bárcenas, líder del grup Taburete i fill del polític Luis Bárcenas, deixarà la música de costat unes setmanes per formar part del projecte, com a una de les grans sorpreses de la temporada.
3. Jessica Goicoechea, empresària, model i influencer. És una de les catalanes que forma part de l’edició i que gairebé s’acosta als dos milions de seguidors a Instagram. Acostumats a veure-la fent molt esport a les xarxes socials, caldrà veure com gestiona els nervis i la tensió del programa.
4. Patricia Conde és còmica i una de les presentadores de televisió més conegudes a Espanya. Fa molts anys que ocupa la pantalla petita i ja l’hem pogut veure en altres realities com Masterchef Celebrity.
5. José Yélamo és periodista i presentador del programa LaSexta Xplica. A més a més, és amic íntim del presentador, Roberto Leal, i admet que l’ha vist patir. “Aquesta penitència la porta ell dins, perquè ens veu a tots passar per aquí, l’he vist patir amb algunes de les meves proves”, ha explicat en una entrevista amb la revista Men’s Health.
6. Eva Soriano, còmica i presentadora catalana. És una de les cares habituals de l’entreteniment televisiu i l’hem pogut veure a Tu cara me suena passant-s’ho d’allò més bé. A la televisió pública catalana també ha passat pel programa Atrapats com a “col·leccionista” de famosos i com a humorista del programa Manicòmics.
7. Daniel Illescas és influencer i model. Els seus vídeos estan molt vinculats al món dels viatges i les experiències arreu del món, a més a més de tenir certa traça en els reptes físics. Un perfil que s’assembla força al guanyador de l’edició anterior, Gotzon Mantuliz.
8. Eduardo Navarrete és l’últim concursant de El Desafío. El dissenyador de moda ja té certa experiència en els concursos de la televisió, saltant a la fama gràcies a Maestros de la costura i també deixant escenes ben divertides a Masterchef Celebrity. Ara el veurem patir amb les proves extremes del programa, com per exemple en un repte on el tancaran dins una banyera plena de gel.
El jurat, un cop més, el formaran Pilar Rubio, Juan del Val i Santiago Segura, amb diversos jurats setmanals que els ajudaran a puntuar els concursants. Aquest divendres 9 de gener a partir de les 22:00 h, arriba una nova edició de El Desafío que promet emocions fortes i molt perill.