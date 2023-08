Patricia Conde opina sobre un hipotètic retorn de ‘Sé lo que hicisteis’

Patricia Conde col·labora en el nou programa de José Mota a TVE, una feina que els ha unit professionalment per primera vegada. La presentadora treballa a televisió des de fa més de dues dècades, una llarga trajectòria de la qual sempre li recorden el seu exitós pas per Sé lo que hicisteis. Ara que està tan de moda recuperar alguns dels clàssics, com és el cas del Grand Prix, s’ha posat sobre la taula un hipotètic retorn del programa d’humor? Ella mateixa respon a aquest dubte en una entrevista plena de titulars davant de Vertele.

El recorda com un molt bon programa en què van aprendre a improvisar: “Allò era una bogeria i una batalla, ja que el ritme era altíssim. Ni tan sols teníem guió! M’anava trobant el que passaria. M’agrada aquest directe i el perill? Doncs potser sí perquè sembla que les coses estan més vives. Caus, t’aixeques, et surt malament, rius, rectifiques i ho fas bé. A la vida no et donen l’oportunitat de tallar i repetir. Ho has de fer, que surti com surti i facis el que facis”.

Patricia Conde col·labora al nou programa de José Mota | TVE

Patricia Conde, en contra d’un hipotètic retorn de Sé lo que hicisteis

L’any passat Neox va organitzar una retrobada amb els presentadors i col·laboradors del programa. A ella li agradaria que el renovessin i tornessin a fer? “Va ser molt maco veure companys amb els qui he crescut. El que passa és que passen els anys i t’adones que cadascú ha refet la seva vida… És el mateix que si et trobes una exparella al cap dels anys, que rius del mateix, però han passat moltes coses i tots dos heu canviat; ja no és el mateix. Els continues estimant igual, però tornar seria estrany“.

“A tots ens encanta Friends i ens agradaria que tornés la sèrie, però quan s’han ajuntat els actors per fer una lectura de guió ha estat estrany perquè és com si estiguessin en una altra sèrie. Jo personalment no voldria treure el record tan maco de Friends, el vull recordar per sempre tal com el van deixar”, diu tot fent una comparació metafòrica amb Sé lo que hicisteis. Si una cosa va funcionar en el seu moment, potser millor no recuperar-la amb el risc d’espatllar-la i trencar amb el bon record que havia deixat.

La presentadora podria haver estat al capdavant del Caiga quien caiga femení

Patricia Conde ha deixat anar un altre titular, que li van oferir ser la presentadora del Caiga quien caiga femení que acabaria tenint Ana Milán al capdavant el 2010: “M’ho van oferir, però jo estava fent un programa d’èxit que era Sé lo que hicisteis. Que m’agradava el projecte? És clar. Que podia fer-lo? Doncs no, igual que moltes comèdies. Podria donar el títol de moltes comèdies que m’han ofert per protagonitzar al cinema. I m’encanta, però arriba el moment en què et quedes lliure i llavors no reps aquestes trucades per fer la pel·lícula que tant m’hauria agradat fer”.

En aquest sentit, insisteix que prefereix fer els projectes d’un en un… encara que no sempre sigui possible: “Tinc la gran sort que, quan he estat immersa en un projecte, m’han sortit d’altres als quals he hagut de renunciar. Ens acostuma a passar a tots, eh? Sempre em pregunto per què no es posen d’acord, que s’organitzin i quan acabi una cosa faig l’altra. Jo vull ser prudent i fer les coses bé, sense acaparar o abarcar molt. Si em toca una cosa, em centro en ella”.

Patricia Conde no recuperaria el programa | La Sexta

“Vaig fer la bogeria tan sana que era sortir d’un directe a Sé lo que hicisteis i marxar corrents cap al teatre amb Los 39 escalones. Vaig estar així durant un any perquè llavors tenia 30 anys, no havia nascut el meu fill i era ara o mai. Ara bé, no tenia vida més enllà de la feina que era de dilluns a diumenge i, per tant, no descansava cap dia. M’agradava aquell ritme, però perquè sabia que seria només per a una estona. Ara gaudeixo d’una altra manera més reposada. Primer faig una cosa i, quan l’acabi, ja en faré una altra”, explica.