Patricia Conde opina sobre un hipotético retorno de ‘Sé lo que hicisteis’

Patricia Conde colabora en el nuevo programa de José Mota en TVE, un trabajo que los ha unido profesionalmente por primera vez. La presentadora trabaja en televisión desde hace más de dos décadas, una larga trayectoria de la que siempre le recuerdan su exitoso paso por Sé lo que hicisteis . Ahora que está tan de moda recuperar algunos de los clásicos, como es el caso del Grand Prix , ¿se ha puesto sobre la mesa un hipotético retorno del programa de humor? Ella misma responde a esta duda en una entrevista llena de titulares ante Vertele .

Lo recuerda como un muy buen programa en el que aprendieron a improvisar: «Aquello era una locura y una batalla, ya que el ritmo era altísimo. ¡Ni siquiera teníamos guion! Me iba encontrando lo que pasaría. ¿Me gusta este directo y el peligro? Pues quizás sí porque parece que las cosas están más vivas. Madrugas, te levantas, te sale mal, ríos, rectificas y lo haces bien. En la vida no te dan la oportunidad de cortar y repetir. Lo tienes que hacer, que salga como salga y hagas lo que hagas».

Patricia Conde colabora en el nuevo programa de José Mota | TVE

Patricia Conde, en contra de un hipotético retorno de Sé lo que hicisteis

El año pasado Neox organizó un reencuentro con los presentadores y colaboradores del programa. ¿A ella le gustaría que lo renovaran y volvieran a hacer? «Fue muy bonito ver a compañeros con quienes he crecido. Lo que pasa es que pasan los años y te das cuenta de que cada uno ha rehecho su vida… Es lo mismo que si te encuentras una expareja al cabo de los años, que ríes de lo mismo, pero han pasado muchas cosas y los dos habéis cambiado; ya no es lo mismo. Los continúas queriendo igual, pero volver sería extraño«.

«A todos nos encanta Friends y nos gustaría que volviera la serie, pero cuando se han juntado los actores para hacer una lectura de guion ha sido extraño porque es como si estuvieran en otra serie. Yo personalmente no querría sacar el recuerdo tan bonito de Friends , lo quiero recordar por siempre jamás tal como lo dejaron», dice haciendo una comparación metafórica con Sé lo que hicisteis . Si una cosa funcionó en su momento, quizás mejor no recuperarla con riesgo de estropearla y romper con el buen recuerdo que había dejado.

La presentadora podría haber estado al frente del Caiga quien caiga femenino

Patricia Conde ha soltado otro titular, que le ofrecieron ser la presentadora del Caiga quien caiga femenino que acabaría teniendo a Ana Milán al frente en 2010: «Me lo ofrecieron, pero yo estaba haciendo un programa de éxito que era Sé lo que hicisteis . ¿Que me gustaba el proyecto? Está claro. ¿Que podía hacerlo? Pues no, igual que muchas comedias. Podría dar el título de muchas comedias que me han ofrecido para protagonizar en el cine. Y me encanta, pero llega el momento en el que te quedas libre y entonces no recibes estas llamadas para hacer la película que tanto me habría gustado hacer».

En este sentido, insiste que prefiere hacer los proyectos uno por uno… aunque no siempre sea posible: «Tengo la gran suerte que, cuando he estado inmersa en un proyecto, me han salido otros a los que he tenido que renunciar. Nos acostumbra a pasar a todos, ¿eh? Siempre me pregunto por qué no se ponen de acuerdo, que se organicen y cuando acabe una cosa hago la otra. Yo quiero ser prudente y hacer las cosas bien, sin acaparar o abarcar mucho. Si me toca una cosa, me centro en ella».

Patricia Conde no recuperaría el programa | La Sexta