Vuelve ‘El Desafío’ con la edición «más peligrosa»: ¿quiénes son los concursantes?

Antena 3 se prepara para el estreno este viernes 9 de enero de la nueva edición de El Desafío. El programa de pruebas y retos imposibles con famosos regresa una vez más a la cadena y promete ser «la edición más peligrosa» de todas las que se han hecho. En una rueda de prensa con los directivos del programa y los concursantes que se pondrán a prueba, han detallado que será una temporada muy potente. Según ha explicado Jorge Salvador, productor del programa, la sexta temporada «es la más peligrosa» y ha admitido que «esta gente ha puesto en algunos momentos su vida en peligro».

Desde que existe el programa, se han visto decenas de famosos pasar por pruebas de alto riesgo como la apnea, retos con fuego y llamas rodeándoles el cuerpo, pero que en esta nueva edición aún pueden subir más de nivel. Las imágenes del avance no han dejado a nadie indiferente y se ha visto a los concursantes sufrir muchísimo: lágrimas, gritos, concursantes temblando por el esfuerzo y piernas llenas de moratones por las lesiones del esfuerzo que han hecho para superar el reto.

💥Esto es lo que nos espera en la NUEVA temporada de @eldesafioA3, que llega con más espectacularidad, EMOCIÓN y riesgo que nunca 🙌



👉El mejor casting e impresionantes retos, con @RobertoLealG a la cabeza y @SSantiagosegura, @PilarRubio_ y Juan Del Val en el jurado



🆕 Este… pic.twitter.com/hmzW8GMVK6 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 8, 2026

Retos extremos, fuegos y peligro

Este año parece que han decidido superar todos los récords anteriores y someter a los famosos a retos sin precedentes. El vídeo con las imágenes promocionales de la temporada ya denota que habrá pruebas complicadas, como por ejemplo retos de escapismo bajo el agua, muchas pruebas con fuego y las consecuencias de todo ello que se verán en los cuerpos de los concursantes. Además, también se avanza que se batirá el récord de apnea que logró Rosa López aguantando la respiración bajo el agua durante 4 minutos y 40 segundos.

Concursantes de ‘El Desafío’ con moratones en las piernas | Antena 3

Eduardo Navarrete encerrado dentro de una piscina con hielo en una prueba de ‘El Desafío’ | Antena 3

Esta es la lista de concursantes de la nueva edición de ‘El Desafío’

Ahora bien, ¿quiénes son los famosos que sufrirán debido a estas pruebas extremas? Hay un montón de celebridades y personajes públicos que se someterán a muchísima presión para ganar los programas y poder donar el dinero a organizaciones benéficas que elijan.

1. María José Campanario regresa a El Desafío para ponerse a prueba tal como lo hizo su marido, Jesulín de Ubrique. Él ya formó parte del concurso y ella lo acompañó como invitada en una de las pruebas de la segunda edición.

2. Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete e hijo del político Luis Bárcenas, dejará la música de lado unas semanas para formar parte del proyecto, como una de las grandes sorpresas de la temporada.

3. Jessica Goicoechea, empresaria, modelo e influencer. Es una de las catalanas que forma parte de la edición y que casi se acerca a los dos millones de seguidores en Instagram. Acostumbrados a verla haciendo mucho deporte en las redes sociales, habrá que ver cómo gestiona los nervios y la tensión del programa.

4. Patricia Conde es cómica y una de las presentadoras de televisión más conocidas en España. Lleva muchos años ocupando la pantalla pequeña y ya la hemos podido ver en otros realities como Masterchef Celebrity.

5. José Yélamo es periodista y presentador del programa LaSexta Xplica. Además, es amigo íntimo del presentador, Roberto Leal, y admite que lo ha visto sufrir. «Esta penitencia la lleva él dentro, porque nos ve a todos pasar por aquí, lo he visto sufrir con algunas de mis pruebas», ha explicado en una entrevista con la revista Men’s Health.