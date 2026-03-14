TV3 ha mantenido el liderazgo de las noches de los viernes gracias a una nueva gala de Eufòria, que en esta ocasión ha deleitado a los fans con un programa especial en el que ha sido la audiencia quien ha podido decidir quién merecía ser el favorito o, por el contrario, estar en la zona de peligro y jugarse la expulsión. El resultado ha sido bastante satisfactorio para la cadena pública, que ha obtenido un buen 12,6% de share con 150.000 telespectadores de media que superan a los que han conectado con El Desafío de Antena 3 (9,5%). Como curiosidad, podemos destacar que la ventaja respecto a este principal competidor ha sido exactamente la misma que la de la semana pasada -3,1 puntos de diferencia-.

De la misma manera que ha ocurrido en las anteriores galas, en esta la distribución de temas también ha sido una pista de lo que podía pasar. Tenía toda la pinta de que Aina Machuca podía ser favorita porque habían elegido para ella un tema de Cher que le sentaba muy bien. Y sí, lo ha hecho increíble y ha tenido el premio de ser la más votada por la audiencia y ocupar el trono más deseado.

💥 L’Aina Machuca interpreta “Strong enough”, de Cher, i converteix el plató en una declaració d’intencions per saber dir prou i demostrar que pots tirar endavant.



Creieu que ha estat la millor actuació de la nit? 😏#Eufòria3Cat



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L’Aina Machuca ha estat la millor de la nit | TV3

Aina Machuca, la favorita dels teleespectadors | TV3

El público de Eufòria vota cuáles actuaciones han sido las mejores de la noche

Como decíamos, en esta gala los telespectadores han sido ellos quienes han tenido todo el poder. Las votaciones han permitido conocer, un poco más, el gusto de la audiencia porque se ha sabido el orden de preferencia. ¿Qué actuaciones han gustado más desde casa? La favorita ha sido Aina, pero ¿y los demás? Como podía intuirse, Monique ha recibido la medalla de plata gracias a su interpretación de Día y noche. Era difícil, pero ha reinterpretado una canción de jazz muy versionada y también ha enamorado al jurado: «Ha sido un placer escucharte«, le llegó a decir Alfred García.

En tercera posición, Lluís y su actuación teatralizada con muppets en el escenario. Su voz aireada, rota y sumamente dulce ha gustado muchísimo en una propuesta escénica que era arriesgada… pero que ha terminado convirtiendo en una muy entrañable. Y la sorpresa la ha dado Aida, que regresaba al escenario de Eufòria después de unas semanas fuera. Ella había sido la afortunada del repesca y parece que se la ha echado de menos, porque ha obtenido muchísimos votos después de darlo todo con Hold my hand.

✨ Glamur i elegància a l’escenari! La Monique es deixa portar pel jazz nostàlgic de “Dia i nit”, de Cole Porter, i omple el plató amb una actuació magnètica i sofisticada.



Creieu que aconseguirà repetir com a favorita? 🎙️✨#Eufòria3Cat



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⚡ Un temacle per apujar l’ànim! El Lluís Oliveras es deixa portar per “Fantastic shine”, de Love of Lesbian, amb una actuació que convida a mirar al voltant i celebrar tot allò que ens fa brillar.

Us ha arribat la seva interpretació? 😎#Eufòria3Cat



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🤝 L’Aida es llença amb “Hold my hand”, de Jess Glynne, amb un missatge clar: la força de no caminar sols. Un tema lluminós que convida a deixar-se portar pel moment.



Com heu vist la tornada de l’Aida a “Eufòria”? ✨#Eufòria3Cat



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Así han sido las actuaciones menos votadas de la noche

Tura, Oliver y Clara han quedado en la parte baja de la clasificación. Eso sí, los votos del VAR musical, los coaches y el jurado les han permitido salvarse de la zona de peligro. Ninguno de los tres ha entusiasmado porque tenían temas muy alejados de sus estilos, pero han logrado mantenerse una semana más en el concurso musical.

Los dos que menos han convencido han sido Daniela y Arian, un castigo merecido porque realmente han sido de los peores de la noche. El concursante tenía una canción difícil de reinterpretar y se le ha notado bastante inseguro, tal como han destacado los miembros del jurado: «No ha sido excelente, pero era difícil y lo has defendido bien«.

🕊️ L’Arian interpreta “Serem ocells”, d’Oques Grasses, una cançó sobre aixecar el vol i seguir el teu camí amb més força que mai.



Amb qui compartiríeu aquest himne? 🔥#Eufòria3Cat



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Daniela, que solo había sido nominada una vez en todo el concurso, ha vuelto a verse en la cuerda floja después de cantar Se fue de Laura Pausini. Ha desafinado y no ha sido suficiente que haya mostrado determinación y carácter sobre el escenario. ¿Lo más destacable de esta actuación? Que la exitosa cantante italiana le haya enviado un video deseándole suerte. Escucharla decir zona de peligro con acento italiano ha hecho muchísima gracia.

🎥 Sorpresa per a la Daniela!



Abans de cantar “Se fue”, rep un missatge molt especial de Laura Pausini. Un moment que segur que no oblidarà.



Us ho esperàveu?#Eufòria3Cat



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💔 La Daniela posa veu a l’emoció de “Se fue”, de Laura Pausini, i transmet el dolor d’una història que s’acaba amb una interpretació plena de fragilitat i sentiment.



Us ha commogut la seva actuació? 🥺#Eufòria3Cat



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La Daniela s’ha jugat l’expulsió | TV3

Con el 77% de los votos, la gente desde casa ha querido que fuese Daniela quien se salvara de la expulsión. Era justo que fuera así, aunque el porcentaje ha sido mucho más elevado de lo que se esperaba.

Les votacions del jurat han acabat de decidir qui havia de ser expulsat | TV3

L’Arian, expulsat en la gala dels teleespectadors | TV3

La gala de los telespectadores ha puesto sobre la mesa cuáles son sus preferencias, que pueden cambiar mucho… o quedarse bastante así hasta el final del programa. De momento, una expulsión justa y ganas de ver cómo avanzan las siguientes semanas.