Feijóo explica por qué aún no sabe hablar inglés

El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado el porqué todavía no sabe hablar inglés en una entrevista en Telecinco, en la cual ha admitido que tiene un «problema» con la lengua británica. Según él, se trata de una problemática que tienen «la mayoría de los españoles», pero ha recordado que a las cumbres internacionales hay traductores para explicar el que dice cada líder.

Alberto Núñez Feijóo e isabel Díaz Ayuso en una convención del PP sobre juventud | ACN (PP)

Profesor contratado

Tono y esto, Feijóo ha reconocido la necesidad de aprender el inglés y ha confesado que tenía ya un profesor para estudiarlo, pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral de los comicios estatales de cara el próximo 23 de julio el pasado lunes. «Justamente tenía el profesor de inglés para el pasado lunes y resulta que me convocan elecciones, pero no pasa nada. Trabajaremos. Y le puedo asegurar que el importante en las cumbres internacionales, que se hace normalmente con traductor, es que se sepa muy bien el que quiero decir», ha subrayado Feijóo a la entrevista.

España, un «país poliédrico»

Más allá de este hecho anecdótico, el líder del Partido Popular ha asegurado que cree más en el Estado de las autonomías que no Pedro Sánchez porque ha sido presidente de Galicia. «Creo más en la cultura que conforma uno de los países más poliédricos y a la vez más antiguo como nación que es España», ha expresado. Así mismo, considera que el Estado español es un «país poliédrico» desde un punto de vista de las lenguas y ha recordado como él habla y practica el gallego. Con esto, Feijóo ha garantizado que él no tendrá «ningún problema» al explicarse «en la segunda lengua del mundo», en alusión al castellano. «Que se sepa muy bien el que quiero decir es el que me preocupa», ha manifestado.