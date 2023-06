ERC insiste en pactar un precio para investir a Sánchez: «Cataluña o Vox»

El cabeza de lista de ERC para las próximas elecciones españolas, Gabriel Rufián, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad que el independentismo consensúe un “precio mucho más alto” para una hipotética nueva investidura de Pedro Sánchez. En una rueda de prensa, Rufián ha insistido que ERC, Junts y la CUP tienen que pactar y presentarse en Madrid con un “dilema” claro para la izquierda española: “Cataluña o Vox”. Acompañado de la exconsejera Teresa Jordà, que será su mano derecha en el Congreso, el republicano ha recordado que el 23-J serán «mucho más que unas elecciones» porque están en juego «derechos sociales y humanos».

«Tenemos que tener claro lo que supone que el fascismo entre en las instituciones”, ha advertido. Con todo, Rufián avisa que el escenario de investir a Pedro Sánchez es “muy hipotético” porque considera que el PSOE se verá tentado a pactar con el PP e incluso ha apuntado a un posible pacto de estado. «Sánchez vivirá mediáticamente mucho mejor con Feijóo de vicepresidente”, ha dicho. Lo cierto es que cada vez hay más voces que apuestan por un pacto entre PP y PSOE para evitar que la extrema derecha de Vox tenga un papel decisivo a la hora de formar gobierno después de las elecciones.

Pedro Sánchez escucha una intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Senado / Europa Press

Rufián reclama a Junts que se moje

El veterano diputado de ERC ha reclamado al independentismo que deje de «comentar el partido comiendo pipas» y «baje al campo». Con todo, ni Junts ni la CUP han mostrado un gran entusiasmo ante la propuesta de ERC. Los anticapitalistas anunciaron la semana pasada que su precio para investir a Pedro Sánchez será concretar la fecha y la pregunta de un referéndum de autodeterminación consensuado con Madrid. Los juntaires también van a lo suyo y avisan que no tienen motivos para dar sus votos a Pedro Sánchez y no dejan de repetir que no irán al Congreso a “salvar a España de la extrema derecha”.

Rufián ha avanzado que la apuesta de ERC es exigir la defensa de la lengua y la cultura catalanas, los servicios y las infraestructuras del país, así como “su libertad”, para investir a Sánchez. El diputado ha celebrado que la CUP haya hecho su propuesta y haya abierto el debate dentro del movimiento independentista y ha reclamado a Junts que concrete cuál es su propuesta de salida para ponerse a negociar una estrategia conjunta.