Un incendi crema al Pont de l’Armentera

Més de cinquanta dotacions de bombers s’han desplaçat fins al Pont de l’Armentera per controlar i pagar el foc que crema des d’aquest migdia. L’incendi s’ha originat a uns 400 metres del nucli del municipi, però no ha afectat la població, ja que de moment el foc s’està propagant cap a l’altre costat. Els bombers treballen per controlar l’incendi i evitar que creixi pel flanc esquerre, és a dir, la zona on es troba el poble de l’Alt Camp. A hores d’ara, doncs, no s’ha decretat cap mesura de confinament al poble i la gent pot continuar fent vida normal.

El foc s’ha originat en uns camps de conreu, però ja ha passat els límits del terreny agrícola i ha començat a propagar-se per l’àrea forestal del municipi. El primer avís que ha rebut el cos de Bombers de la Generalitat ha sigut pocs minuts abans de dos quarts d’una del migdia, moment en el qual s’han desplaçat 53 dotacions del cos, concretament 41 de terrestres i 12 d’aèries. Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, el foc ha afectat 18 hectàrees del territori, la major part zona boscosa. Des de Protecció Civil han activat el pla de risc d’incendi, l’Infocat, que es troba en situació d’alerta. En aquests moments els serveis catalans treballen per estabilitzar i, posteriorment, extingir l’incendi que continua avançant. Els motius que han originat l’incendi encara es desconeixen.

Al Pont de l'Armentera el cap de l'incendi ha topat amb uns camps de conreu. Hi continuem treballant amb un dispositiu de:

41 🚒

12 🚁🛩️



Cap afectació al nucli urbà que queda al flanc esquerra del foc



📹 Imatges aèries de les 13.40h on es pot veure cap i flanc esquerre incendi pic.twitter.com/JZabQyB582 — Bombers (@bomberscat) June 26, 2023

Un autocar en flames

Un autocar que transportava una quarantena de persones es va incendiar ahir a dos quarts de nou del matí d’aquest diumenge a l’AP-7, al tram més pròxim a la Junquera direcció França. Tot i que els passatgers van poder abandonar el vehicle pel seu propi peu, el vehicle completament calcinat va provocar retencions en l’artèria catalana durant bona part del dia. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets per apagar l’incendi, però tot i controlar-lo no van aconseguir salvar el vehicle, que va quedar completament consumit per les flames.