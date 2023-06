Mor un home de 80 anys ofegat a la platja del Club Nàutic de Creixell

Un home de 80 anys ha perdut la vida aquest migdia en ofegar-se a la platja del Club Nàutic de Creixell, al Tarragonès. Un incident que s’ha produït tot i les bones condicions de seguretat que es trobava la platja en aquell moment, ja que els socorristes i el servei de vigilància estaven en actiu i onejava la bandera verda. Segons informen des de Protecció Civil, els serveis d’emergències ha rebut l’avís a les 14.47 hores d’una persona que ha presenciat als fets. Els socorristes de la platja han tret l’home de l’aigua i li han realitzat les primeres actuacions de salvament i reanimació fins que ha arribat els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM)

Un cop han arribat les unitats del SEM s’han fet càrrec de la situació i han continuat amb les maniobres de salvament, però no han aconseguit salvar-li la vida. Amb la mort d’avui, ja són tres les persones que han perdut la vida per ofegament en què portem de període estival, és a dir, des del 15 de juny fins al 15 de setembre. Fa pocs dies, el 21 de juny, també va morir un home de 76 anys ofegat a la piscina d’un club esportiu de Ponts, municipi de la comarca de la Noguera. L’accident mortal es va produir a les 13.15 hores del migdia. En el seu cas, l’home va patir una parada respiratòria dins de l’aigua. Els socorristes de la piscina esportiva el van poder treure, però després d’aplicar-li les mesures de salvament no van aconseguir reanimar-lo.

Extremar precaucions

Des de Protecció Civil demanen que s’extremin les precaucions a les platges i piscines aquest estiu, i més tenint en compte l’onada de calor que colpeja Catalunya aquests dies. En aquest sentit, ressalten que la importància d’avisar al 112 -telèfon d’emergència- i als socorristes de la platja o la piscina davant de qualsevol situació de risc que es pugui produir dins de l’aigua, i demanen que cadascú sigui responsable amb les seves condicions: “En el bany, cal tenir presents sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc”, conclouen.