Catalunya autoritza el topless a les piscines públiques. El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat avisa als ajuntaments de Catalunya que prohibir a les dones fer ‘topless’ a les piscines públiques és “discriminatori”. I no només això, en la carta que han enviat des del Govern també inclouen altres situacions habituals a les piscines, com ara alletar els infants o limitar l’accés a les instal·lacions amb vestits de bany integrals. Segons relata la missiva, no permetre aquestes accions “exclou una part de la població de l’accés a determinats serveis i vulneren la lliure elecció de cada persona sobre el seu propi cos”.

Així doncs, totes les piscines municipals que no permetin lliurement exercir aquestes pràctiques “no seran d’aplicació”, és a dir, com a públic de la piscina no caldrà complir-les. I, a banda, obliguen a modificar-les perquè s’adeqüin a la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació aprovada pel Parlament el desembre de 2020. Per tant, en aquest sentit, el Govern remarca que els ajuntaments catalans han de complir amb la normativa i vetllar per no discriminar a la població als equipaments municipals.

Una dona nada a una piscina per combatre l’onada de calor / Pixabay

Vetllar pel bon funcionament de les piscines

Els ajuntaments no només han de tenir cura de garantir aquests drets per no discriminar, sinó que també han de complir amb la normativa que regula els banyadors que es poden fer servir a les piscines. En aquest sentit, la llei determina que els vestits de bany han de garantir a higiene personal i la salut pública; i que en tot cas cobreixi els genitals de la persona. Per tant, des del Govern recorden que ha de quedar totalment prohibit l’ús de roba de carrer per al bany. Per últim, des de la Generalitat també han volgut ressaltar la importància de no discriminar l’accés a les piscines cap col·lectiu pel seu origen o ètnia, un altre dels punts que recull la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació pel Parlament.