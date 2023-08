Primera mesura de PP i Vox a l’Aragó: erradicar el català

PP i Vox han rubricat aquest divendres l’acord assolit aquest dijous per governar l’Aragó. El text és tota una declaració de principis de la dreta espanyola, ja que la primera mesura que adoptaran Vox i PP serà “revisar el text de la llei d’ús, protecció i promoció de llengües i modalitats lingüístiques pròpies”. És a dir, la primera cosa que revisaran és l’ús que es dona al català a l’Aragó. La intenció és acabar d’eliminar el català en un territori on ja és molt residual precisament per les mesures adoptades en les últimes dècades per governs espanyolistes. Segons es recull en el text de l’acord al qual ha tingut accés Europa Press, l’objectiu és “prevenir les interpretacions interessades que perverteixen l’esperit de respecte cap a la llibertat dels parlants” mentre es fa “promoció de la riquesa i diversitat del nostre territori, defensant el nostre patrimoni històric i cultural”.

A banda, l’acord destaca que els dos partits “vetllaran per la història i la cultura aragoneses” que consideren “parts indissolubles de la història i la cultura espanyola”. Les defensaran, diuen, “davant les mentides i manipulacions interessades del nacionalisme català excloent i expansionista“. En aquest punt, aprofiten per fer gala del nacionalisme espanyol i l’odi a l’independentisme: “Treballarem sempre des de la defensa de la unitat d’Espanya, la igualtat entre espanyols i la riquesa i diversitat cultural”. Per fer-ho, prometen reforçar la inspecció educativa i “treure la ideologia de les aules” perquè els pares “escullin l’educació dels seus fills”. També suprimiran la direcció general de política lingüística.

La portaveu parlamentaria del Partit Popular, Ana Alós, signa l’acord amb Vox per governar l’Aragó / EP

“Són l’anti Espanya”

La primera a reaccionar a aquest acord ha estat la secretària general d’Unidas Podemos i exministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ha assegurat que aquests dos partits són “realment l’anti Espanya”. Belarra ha dit que el pacte de PP i Vox mostra el “profund menysteniment” dels dos partits cap a la diversitat del país. Amb la firma d’aquest acord, els partits es comprometen a reformar la llei d’identitat i expressió de gènere, derogar la llei de memòria democràtica d’Aragó i erradicar el català.