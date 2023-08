L’emotiu retrobament després de 60 anys que emociona les xarxes

Aquest dimecres a la tarda les xarxes s’han omplert d’un vídeo que mostra un retrobament molt inesperat, però sobretot, molt emotiu. El compte d’Instagram ha publicat una sèrie de vídeos on es pot veure un home i una dona dels Estats Units que feia seixanta anys que no es veien. Es van conèixer de petits a l’escola i l’home va quedar completament corprès i enamorat de la dona, però els camins de la vida els van separar i van deixar de poder-se veure. Seixanta anys després, però, l’home va decidir provar sort i revertir la situació.

Assabentat que la dona viatjava fins a la ciutat on ell resideix, l’home va avisar tota la família i coneguts de la dona que tenia i els va convocar a l’aeroport. Ell va arribar una hora abans. Quan la dona va sortir de l’avió, l’home l’estava esperant amb un ram de flors i una carta que li havia escrit explicant-li tot el que sentia des de petit. La dona va seure a una cadira, expectant, i és quan s’adona que tota la gent que l’envoltava i l’estava enregistrant eren amics i familiars seus. Amb tots els focus sobre ell, l’home li ha llegit unes emotives paraules amb les quals se li ha declarat i li ha demanat matrimoni.

“En les últimes tres setmanes he pensat en tu cada hora, i he parlat amb tu cada nit. He somiat en tornar-te a veure. Ets la persona més increïble que he conegut mai. Ets tot el que sempre he buscat en una companya, amiga, parella. Vull fer-me gran al teu costat, riure i plorar-nos. Vols casar-te amb mi?”, pregunta. La dona, sorpresa, però feliç, va dir que sí a la proposta de matrimoni i des de llavors viuen junts.