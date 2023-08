El emotivo reencuentro después de 60 años que emociona las redes

Este miércoles por la tarde las redes se han llenado de un video que muestra un reencuentro muy inesperado, pero sobre todo, muy emotivo. La cuenta de Instagram ha publicado una serie de videos donde se puede ver un hombre y una mujer de los Estados Unidos que hacía sesenta años que no se veían. Se conocieron de pequeños en la escuela y el hombre quedó completamente prendado y enamorado de la mujer, pero los caminos de la vida los separaron y dejaron de poderse ver. Sesenta años después, pero, el hombre decidió probar suerte y revertir la situación.

Enterado que la mujer viajaba hasta la ciudad donde él reside, el hombre avisó toda la familia y conocidos de la mujer que tenía y los convocó al aeropuerto. Él llegó una hora antes. Cuando la mujer salió del avión, el hombre la estaba esperando con un ramo de flores y una carta que le había escrito explicándole todo el que sentía desde pequeño. La mujer sentó a una silla, expectante, y es cuando se da cuenta de que toda la gente que la rodeaba y la estaba grabando eran amigos y familiares suyos. Con todos los focos sobre él, el hombre le ha leído unas emotivas palabras con las cuales se le ha declarado y le ha pedido matrimonio.

Propuesta de matrimonio

«En las últimas tres semanas he pensado en tú cada hora, y he hablado contigo cada noche. He soñado al volverte a ver. Eres la persona más increíble que he conocido nunca. Eres todo el que siempre he buscado en una compañera, amiga, pareja. Quiero hacerme grande a tu lado, risa y llorarnos. Quieres casarte conmigo?», pregunta. La mujer, sorprendida, pero feliz, dijo que sí a la propuesta de matrimonio y desde entonces viven juntos.