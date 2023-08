La Fiscalia recorrerà contra la decisió del TC i forçarà el debat al Ple

La Fiscalia del Tribunal Constitucional recorrerà aquest setembre contra la decisió que ha pres aquest matí l’òrgan judicial espanyol, en la qual ha decidit rebutjar per primera vegada l’admissió a tràmit d’un recurs d’empara vinculat amb la causa del Procés. La Sala de Vacances de l’alt tribunal, que està controlada pel bloc conservador, ha inadmès un recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra les ordres nacionals de detenció que pesen sobre ells. Així doncs, forçarà a portar la qüestió a debat dins Ple del TC, controlat per una majoria progressista. El motiu pel qual recorre contra la decisió és la manera com s’ha dut a terme, ja que considera que no era una “qüestió urgent” a tractar.

De fet, fonts del Ministeri Públic han assegurat a Europa Press que era un recurs que no presentava urgència, i per tant no està justificat que s’hagi tramitat a través de la Sala de Vacances sense haver de passar pel Ple del Constitucional. És a dir, en altres paraules, que la urgència del bloc conservador per resoldre el tema ha passat per davant dels procediments habituals. Aquestes mateixes fonts posen especial èmfasi en la importància del fet que el Ple del TC té majoria progressista des del gener, mentre que la Sala de Vacances continua amb una majoria conservadora.

Els quatre nou magistrats del Tribunal Constitucional en la seva presa de possessió: María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo i Laura Díez | ACN (Pool EFE / Ballesteros)

Setembre, nova data fixada

En l’acta dictada aquest mateix dimecres quedava palès el resultat de la resolució. Dos vots a favor de desestimar el recurs d’empara de Puigdemont, els dels magistrats de l’ala conservadora César Tolosa i Concepción Espejel, contra un, el de la magistrada Laura Díez del sector progressista. En aquest mateix acta també queda constant que el Ministeri Públic té un període de tres dies per a recórrer contra la resolució. Ara bé, com que els tribunals romanen inhàbils durant el mes d’agost, la Fiscalia té fins al mes de setembre per decidir si recórrer o no. Una decisió que ja ha pres.