El Níger acusa França d’alliberar terroristes per desestabilitzar el país

El Consell Nacional per la Salvaguarda de la Pàtria, nom amb el qual s’identifiquen els colpistes del Níger, acusen l’estat francès d’alliberar terroristes amb l’objectiu de desestabilitzar el país. Aquest mateix dimecres, el portaveu dels colpistes, Amadou Abdramane, ha assegurat en un discurs televisiu que França ha desplegat un avió militar per sobre del seu espai aeri: “Aquesta aeronau ha tallat voluntàriament tot el contacte amb el sistema de control aeri a l’entrada del nostre espai, des de les 6.39 hores fins a les 11.15 hores”, assevera. Abdramane acusa les forces militars franceses de tenir un pla preparat per “desestabilitzar” el Níger, i que per fer-ho han alliberat “unilateralment” a “elements terroristes presoners” que estaven planejant un atac contra posicions militars nigerines a la frontera entre Níger, Burkina Faso i Mali, els dos altres països que donen suport al cop d’estat.

Aquests actes dels quals els acusen vulneren el tancament de l’espai aeri que va decretar el Níger el passat diumenge després que afirmessin que dos països de la regió no identificats van entrar en una situació de “predesplegament”. Una posició que els colpistes han interpretat com una amenaça pel país, motiu pel qual les alarmes han saltat i la tensió interna comença a escalar. Aquests actes dels quals acusen els francesos incrementen el pols de relacions que han mantingut els dos estats d’ençà que es va oficialitzar el cop d’estat. De fet, des del Níger han trencat tots els acords de cooperació que mantenien amb París.

Membres de la Guàrdia Nacional de Níger en una imatge d’arxiu / EP

Possibilitat d’una acció militar

A hores d’ara el govern francès ja ha desallotjat un miler de ciutadans de França que es trobaven al país submergit en el caos davant d’una possible actuació militar a la zona. Aquesta ha sigut la reacció que ha pres Macron davant de l’ultimàtum que va donar la Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental (CEDEAO) per a restaurar l’ordre constitucional al país. Aquest ultimàtum, però, va complir el seu termini aquest diumenge passat, motiu pel qual l’amenaça d’un conflicte bèl·lic és imminent.