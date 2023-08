Níger s’allunya de França mentre creix el risc d’un conflicte regional

Els líders de la junta militar colpista de Níger han decidit trencar relacions amb França mentre creix la preocupació internacional per un conflicte a la regió. Els militars nigerins que la setmana passada van donar un cop d’estat han anunciat la cancel·lació de tots els acords de cooperació militar amb París. També han advertit que respondran davant de “qualsevol agressió” externa, en clara referència a una possible intervenció militar de diversos països de la Comunitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental (Cedeao).

“Davant l’actitud i reacció decebedores de França per la situació interna que preval al país, el Consell Nacional per la Salvaguarda de la Pàtria (CNSP) ha decidit denunciar els acords de cooperació en matèria de seguretat i defensa”, ha explicat el portaveu de la junta militar colpista, Amadou Abdramane, en un discurs televisat. Així mateix, el nou govern militar de Níger ha deixat sense funcions l’ambaixador nigerí a França i també ha tallat llaços diplomàtics amb els Estats Units, Togo i Nigèria per la seva contundent resposta contra el cop.

Militars de l’exèrcit de Níger en una imatge d’arxiu / Europa Press/Contacto

Actualment, França disposa d’uns 1.500 militars desplegats al Níger, sobretot a una base aèria de Niamey, la capital del país. Les tropes franceses participen en una missió conjunta amb Txad per lluitar contra els grups jihadistes de l’Estat Islàmic i Al-Qaeda. El cop d’estat suposa un nou revés per a l’estratègia militar francesa al Sahel, ja que en l’últim any ha retirat les seves tropes de Mali i Burkina Fase després de diverses tibantors amb els nous govern militars sorgits de sengles cops d’estat.

L’Àfrica Occidental, dividida davant el cop d’estat

El cop d’estat a Níger amenaça de fracturar l’Àfrica Occidental, que cada vegada està més dividida. Les juntes militars de Mali, Burkina Faso i Guinea han donat suport als colpistes nigerins, mentre que Benín, Senegal i especialment Nigeria han mostrat la seva predisposició a liderar una intervenció militar per deposat els colpistes. La inestabilitat regional creada per l’onada de cops d’estat dels dos últims anys ha provocat una gran preocupació a la Comunitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental (Cedeao), que fins ara no ha trobat la manera de respondre a les juntes militars més enllà de les sancions econòmiques.

El portaveu dels colpistes nigerins, Amadou Abdramane, ha advertit que una “intervenció militar a Níger corre el risc d’agreujar el patiment de les poblacions que s’enfronten a la inseguretat, la pobresa endèmica i la desestabilització del Sahel a benefici d’interessos externs”. La junta militar amenaça de respondre a qualsevol acció militar de manera “immediata”. Abdramane ha criticat les sancions, ja que considera que tenen com a objectiu “fer patir la població de Níger”, a qui ha demanat calma mentre s’estabilitza la situació i els colpistes aconsegueixen el control total del país. Els caps d’estat de la Cedeao es reuneixen aquest divendres a Abuja (Nigeria) per discutir com procedir en un conflicte que corre el risc d’incendiar el Sahel.