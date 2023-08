Nous moviments internacionals al Níger després del cop d’estat

El Níger s’ha vist sacsejat de nou després del cop d’estat de la setmana passada. Després de dos anys de la primera transició política pacífica d’ençà que el país es va independitzar del colonialisme als anys seixanta, el país africà ha patit un nou sotrac intern que ha tancat les fronteres i ha posat en alerta a tota la comunitat internacional. Aquest dimarts, el govern espanyol ja ha anunciat que està fent mans i mànigues per evacuar per via aèria a la setantena de ciutadans espanyols que han quedat atrapats pel cop d’estat. Tot i que els colpistes van avisar a la comunitat internacional que no intercedissin -referint-se militarment-, Espanya ha decidit evacuar als ciutadans atrapats a causa de “l’absència de vols comercials després del tancament de l’espai aeri a Níger i l’actual inestabilitat al país”.

Els responsables de l’Ambaixada d’Espanya al Níger han facilitat aquests dies als espanyols que es troben al país un correu electrònic i un número de telèfon d’emergència consular per a poder coordinar l’operació d’evacuació. Una evacuació que també han anunciat des de França que pretenen dur a terme per treure de territori africà als seus ciutadans atrapats. El ministre d’Afers Exteriors en funcions, José Manuel Albares, ha fet una crida a tots els espanyols del territori a posar-se en contacte amb l’ambaixada per tal de mantenir-se “localitzats” en tot moment.

Policies durant el cop d’estat al Níger / EP

Escalada de tensió

El que va començar com un cop d’estat dimecres de la setmana passada ara amenaça en poder-se convertir en una guerra de blocs amb el tercer país més pobre de l’Àfrica com a epicentre. Una escalada de tensió que també apareix arran de l’ultimàtum dels caps d’Estat i de Govern de la Comunitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental (ECOWAS, per les seves sigles en anglès) qui han exigit als colpistes que tenen un termini de set dies per restaurar l’ara enderrocat Mohamed Bazoum com a president del país o en cas contrari prendran mesures addicionals entre les quals no descarten l’“ús de la força”. En aquest sentit, però, des de Mali i Burkina Faso han avisat que una acció militar podria desestabilitzar molt al país.