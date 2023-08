Sánchez, a l’independentisme: “El diàleg és el mètode, la Constitució el marc”

Després de reunir-se amb el rei espanyol, el candidat a la presidència pels socialistes, Pedro Sánchez, ha comparegut des del Congrés per parlar del contingut de la seva reunió amb el monarca i ha deixat un clar missatge: s’ha presentat oficialment com a candidat a la Moncloa i es mostra convençut d’aconseguir els suports per a una possible investidura. Per a fer-ho, però, Sánchez ha de negociar amb l’independentisme el suport de les 14 cadires que tenen a la cambra baixa. Unes negociacions molt marcades per l’amnistia i l’autodeterminació. Dues qüestions que han generat molta controvèrsia, però que confia a poder resoldre: “El diàleg és el mètode, la Constitució el marc”, sentencia.

Així doncs, en aquests moments, Felip VI té dos candidats sobre la taula i haurà de valorar qui presenta al Congrés: “Sigui la decisió que sigui, la respectarem”, assevera Sánchez. “Només hi ha una majoria parlamentària possible, una majoria progressista liderada pel PSOE. No hi ha una altra alternativa que reeditar un Govern de progrés”, afirma amb fermesa, afegint que considera que una investidura de Feijóo acabaria “fallida” ràpidament perquè no aconseguiria els suports necessaris: “El senyor Feijóo té un sostre i nosaltres partim d’un sòl”, etziba, assenyalant que el procés d’investidura “no és un tràmit d’exhibició, sinó que té la finalitat d’aconseguir la majoria suficient”.

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, durant el ple de constitució de les Corts Generals al Congrés dels Diputats / ACN

A la recerca de suports

En aquests moments cap dels dos noms que es presenten per ocupar la Moncloa té els suports necessaris per ser investit. Mentre que Sánchez negocia amb Junts i ERC per aconseguir el seu suport, Feijóo ha aconseguit que Vox voti que “sí” a Feijóo després de dies jugant a dir que podien votar que no. Amb les informacions actuals, doncs, una investidura de Feijóo tindria els vots assegurats de 172 vots, encara insuficients: els 137 del PP, els 33 de Vox, el d’UPN i el de CC. Veient que cap dels dos candidats té els suports suficients, el monarca podria optar per no presentar formalment cap candidat aquest dimarts a la tarda.