Tres hores de declaració de l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per només respondre a les qüestions que li ha plantejat la seva defensa i el magistrat instructor del cas, José Luis Calama. Segons fonts pròximes del cas recollides per diferents agències d’informació, Zapatero ha negat acció per exercir influència per tal d’aconseguir el rescat de la companyia aèria hispanoveneçolana, Plus Ultra, amb un crèdit tou de 53 milions d’euro aprofitant les ajudes de la pandèmia als sectors estratègics.
L’exlíder del PSOE no ha respost cap pregunta sobre les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx. Una troballa de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (CNP), UDEF, que una taxació demana pel jutge els hi atorga un valor d’1,3 milions d’euros. De fet, la defensa de Zapatero va demanar posposar la declaració sobre aquesta troballa per la qual el jutge instructor va obrir una peça separada per contraban i delicte fiscal.
La Fiscalia i l’acusació del PP, que centra les acusacions, han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l’Estat i compareixences quinzenals. Segons el PP, quatre acusacions han demanat també presó preventiva. Zapatero està acusat de presumptes delictes de tràfic d’influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx.
“Rigorositat”
En una interlocutòria, de tot just quatre pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el jutge ha decidit no aplicar les mesures cautelars demanades per les diferents acusacions. Calama, fidel al seu estil, o s’ha deixat emportar per la voràgine política i ha recordat que l’adopció d’una mesura cautelar “necessita d’un judici especialment rigorós” perquè suposa “una restricció anticipada de drets fonamentals que només es pot justificar si hi ha indicis de criminalitat i un risc processal acreditat”.
El magistrat, però, detalla que Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que li imputen, especialment pel que fa al contingut dels dispositius intervinguts en els registre, així com per la “traçabilitat de diverses transferències” entre els seus comptes bancaris en relació als fons procedents del rescat de “Plus Ultra”.
El magistrat afegeix que no s’ha acabat de justificar prou ni les diferents societats mercantils que s’haurien fet servir pels pagaments i els cobraments, els missatges en un mòbil intervingut pel departament de Seguretat Interior dels EUA a un dels directius de l’aerolínia. En el mateix sentit, el magistrat insistex que no s’ha acreditat ni l’origen de les joies ni que no es declaressin a hisenda, uns bens taxats en 1,3 milions d’euros.
No hi ha intenció de fuga
El jutge subratlla que Zapatero és una “persona de pública notorietat”. Un fet que, a criteri del jutge, “dificulta de manera evident que es pugui situar en una situació il·localitzable”. “La seva visibilitat pública i el manifest arrelament al territori, units a l’absència d’indicis d’intenció evasiva, exclouen l’existència d’un risc de fuga real”, insisteix Calama.
El jutge conclou, doncs, que no veu necessari retirar-li el passaport ni fer-lo comparèixer perquè no hi ha cap risc processal que requereixi l’ús d’aquesta mena de mesures. Assegura que adoptar-les suposaria una “restricció injustificada del dret a la llibertat personal i a la lliure circulació”, incompatible amb el principi de proporcionalitat que preveu la llei.
En el seu escrit, el jutge ha confirmat que Vox, Hazte Oír, Liberum i Iustitia Europa – que formen part del grup de les acusacions populars- han sol·licitat la presó provisional per Zapatero. El lletrat del PP, que és qui les representa dins la sala, podia haver reclamat també aquesta mesura, però ha decidit no fer-ho i reclamar les mateixes cautelars que la fiscalia.