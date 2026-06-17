El PSOE ha tancat files aquest dimecres amb José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva declaració durant més de tres hores davant el jutge de l’Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra. El partit ha reiterat el seu “suport” i la seva “confiança” en l’expresident espanyol i ha defensat que la investigació es desenvolupi amb totes les garanties, evitant “judicis paral·lels” i “condemnes anticipades”. En un comunicat difós poques hores després de la compareixença judicial, els socialistes han assegurat que mantenen “exactament la mateixa posició” que han defensat des de l’inici del procediment: respecte absolut per la justícia i defensa de la presumpció d’innocència de Zapatero.
Transparència i presumpció d’innocència
La direcció del PSOE també ha destacat la voluntat de l’expresident de continuar col·laborant amb la investigació. Segons el partit, Zapatero ha reafirmat la seva disposició a oferir “totes les explicacions necessàries” amb “absoluta transparència” i ha posat voluntàriament a disposició del tribunal una autorització perquè es pugui verificar que no disposa de societats, comptes bancaris, productes financers ni altres actius fora d’Espanya. “Davant del soroll, els judicis paral·lels i les condemnes anticipades, defensem una cosa tan senzilla com l’Estat de dret: que les investigacions es desenvolupin amb totes les garanties i que siguin els tribunals els qui determinin els fets”, assenyala el comunicat.
El govern manté la confiança en l’expresident
La declaració de Zapatero era una de les cites més esperades tant per la Moncloa com per Ferraz, que en les darreres setmanes han intentat rebaixar la pressió política derivada de la investigació judicial. Fonts socialistes admetien aquest dimecres una certa sensació d’alleujament després que el jutge no acordés cap mesura cautelar contra l’expresident. El suport a Zapatero també ha arribat des del govern espanyol. Als passadissos del Congrés, el ministre de Política Territorial ha insistit que l’executiu continua convençut que l’expresident podrà demostrar la seva innocència. “Sempre hem dit que podrà defensar-la i ho continuem pensant exactament igual”, ha afirmat.
Més enllà de la defensa jurídica, el PSOE ha aprofitat el comunicat per reivindicar la trajectòria política de Zapatero. Els socialistes han destacat que va ser un president que “va ampliar drets, va enfortir l’estat del benestar i va contribuir decisivament a modernitzar Espanya”, i han assegurat que aquest llegat “continua plenament vigent”.