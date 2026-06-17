El PSOE ha cerrado filas este miércoles con José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra. El partido ha reiterado su “apoyo” y su “confianza” en el expresidente español y ha defendido que la investigación se desarrolle con todas las garantías, evitando “juicios paralelos” y “condenas anticipadas”. En un comunicado difundido pocas horas después de la comparecencia judicial, los socialistas han asegurado que mantienen “exactamente la misma posición” que han defendido desde el inicio del procedimiento: respeto absoluto por la justicia y defensa de la presunción de inocencia de Zapatero.

Transparencia y presunción de inocencia

La dirección del PSOE también ha destacado la voluntad del expresidente de continuar colaborando con la investigación. Según el partido, Zapatero ha reafirmado su disposición a ofrecer “todas las explicaciones necesarias” con “absoluta transparencia” y ha puesto voluntariamente a disposición del tribunal una autorización para que se pueda verificar que no posee sociedades, cuentas bancarias, productos financieros ni otros activos fuera de España. “Ante el ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de derecho: que las investigaciones se desarrollen con todas las garantías y que sean los tribunales los que determinen los hechos”, señala el comunicado.

Zapatero en arribar a la seu de l’Audiència Nacional/Javier Barbancho/ACN

El gobierno mantiene la confianza en el expresidente

La declaración de Zapatero era una de las citas más esperadas tanto por la Moncloa como por Ferraz, que en las últimas semanas han intentado rebajar la presión política derivada de la investigación judicial. Fuentes socialistas admitían este miércoles una cierta sensación de alivio después de que el juez no acordara ninguna medida cautelar contra el expresidente. El apoyo a Zapatero también ha llegado desde el gobierno español. En los pasillos del Congreso, el ministro de Política Territorial ha insistido en que el ejecutivo sigue convencido de que el expresidente podrá demostrar su inocencia. “Siempre hemos dicho que podrá defenderla y lo seguimos pensando exactamente igual”, ha afirmado.

Más allá de la defensa jurídica, el PSOE ha aprovechado el comunicado para reivindicar la trayectoria política de Zapatero. Los socialistas han destacado que fue un presidente que “amplió derechos, fortaleció el estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España”, y han asegurado que este legado “continúa plenamente vigente”.