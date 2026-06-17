El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat la mà al foc pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, enmig d’una setmana judicial on la seva esposa, Begoña Gómez, i l’expresident José Luís Rodríguez Zapatero han passat pel jutjat, i encara cuegen informes de l’UCO i investigacions sobre Leire Díaz. Defensa aferrissada a Sánchez, sí, però aquest dimecres ha mantingut silenci sobre Zapatero malgrat que fa unes setmanes, quan va esclatar el cas, va defensar-lo públicament: “Crec i confio en el president Zapatero”. El mateix dia que l’expresident compareix davant dels tribunals pel cas Plus Ultra, Illa ha evitat fer qualsevol defensa sobre la figura de l’expresident espanyol durant la sessió de control al Govern al Parlament de Catalunya.
Després que el líder del PP, Alejandro Fernández, li hagi preguntat si continua posant la mà al foc per Sánchez, Illa ha mostrat el seu suport incondicional al líder del PSOE i ha assegurat és “el millor president del Govern que ha tingut Espanya”. A més del PP, Junts, ERC i la CUP també han preguntat a Illa pels suposats casos de corrupció vinculats al PSOE i a l’executiu espanyol, i Illa ha respost amb una defensa a Pedro Sánchez, però en cap moment ha fet al·lusió a Zapatero, i s’ha compromès a fer “tot el que es pugui” per combatre la corrupció.
Illa ha evitat en tot moment qualsevol referència a Zapatero. Tampoc no ho ha fet després que el líder del PP li ha retret que “vostè va posar la mà al foc per Santos Cerdán i es va cremar; la va posar per Paco Salazar i també es va cremar. També la va posar per Zapatero i se l’està socarrimant; i segueix posant-la per Sánchez i se la cremarà“. “O no sap triar aliats o comparteix malifetes amb tots ells”, li ha etzibat després que el president de la Generalitat hagi mostrat suport a Sánchez. En canvi, Illa ha evitar replicar cap d’aquestes manifestacions que ha fet Alejandro Fernández en seu parlamentària sobre persones que estan o han estat vinculades als socialistes espanyols.
“Hem d’actuar amb la màxima contundència”
D’altra banda, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha acusat Illa “d’opacitat” per “no donar explicacions de la corrupció del PSOE” i ha advertit que “com més llargs són els silencis, més sospites hi ha”. “Què més ha de passar perquè comparegui al Parlament? Quantes joies més han d’aparèixer?”, ha recriminat en referència a José Luis Rodríguez Zapatero, del qual no ha dit ni una paraula ni per defensar la presumpció d’innocència. També Esquerra Republicana i la CUP han tret la qüestió durant la sessió de control i han retret al president de la generalitat i al seu partit que no siguin més transparent en donar explicacions sobre els casos de presumpta corrupció que afecten aquesta família política i el seu entorn més immediat. El president de la Generalitat ha exposat que “sempre he dit que cal fer tot el possible per prevenir la corrupció”, però ha manifestat que “en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d’actuar amb la màxima contundència”. Així, Salvador Illa ha traslladat el seu compromís a fer-ho així en els àmbits institucionals que són de la seva responsabilitat “com en els àmbits polítics” que també són de la seva responsabilitat.