El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto la mano en el fuego por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en medio de una semana judicial en la que su esposa, Begoña Gómez, y el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero han pasado por el juzgado, y aún persisten informes de la UCO e investigaciones sobre Leire Díaz. Defensa férrea a Sánchez, sí, pero este miércoles ha mantenido silencio sobre Zapatero a pesar de que hace unas semanas, cuando estalló el caso, lo defendió públicamente: «Creo y confío en el presidente Zapatero». El mismo día que el expresidente comparece ante los tribunales por el caso Plus Ultra, Illa ha evitado hacer cualquier defensa sobre la figura del expresidente español durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Cataluña.

Después de que el líder del PP, Alejandro Fernández, le haya preguntado si continúa poniendo la mano en el fuego por Sánchez, Illa ha mostrado su apoyo incondicional al líder del PSOE y ha asegurado es «el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España». Además del PP, Junts, ERC y la CUP también han preguntado a Illa por los supuestos casos de corrupción vinculados al PSOE y al ejecutivo español, e Illa ha respondido con una defensa a Pedro Sánchez, pero en ningún momento ha hecho alusión a Zapatero, y se ha comprometido a hacer «todo lo que se pueda» para combatir la corrupción.

Illa ha evitado en todo momento cualquier referencia a Zapatero. Tampoco lo ha hecho después de que el líder del PP le haya reprochado que «usted puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó; la puso por Paco Salazar y también se quemó. También la puso por Zapatero y se la está chamuscando; y sigue poniéndola por Sánchez y se la quemará«. «O no sabe elegir aliados o comparte fechorías con todos ellos”, le ha espetado después de que el presidente de la Generalitat haya mostrado apoyo a Sánchez. En cambio, Illa ha evitado replicar ninguna de estas manifestaciones que ha hecho Alejandro Fernández en sede parlamentaria sobre personas que están o han estado vinculadas a los socialistas españoles.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, responde una pregunta en el Pleno del Parlamento / ACN

«Debemos actuar con la máxima contundencia»

Por otro lado, la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha acusado a Illa de “opacidad” por “no dar explicaciones de la corrupción del PSOE” y ha advertido que “cuanto más largos son los silencios, más sospechas hay”. “¿Qué más tiene que pasar para que comparezca en el Parlamento? ¿Cuántas joyas más tienen que aparecer?”, ha recriminado en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero, del cual no ha dicho ni una palabra ni para defender la presunción de inocencia. También Esquerra Republicana y la CUP han sacado la cuestión durante la sesión de control y han reprochado al presidente de la Generalitat y a su partido que no sean más transparentes en dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que afectan a esta familia política y su entorno más inmediato. El presidente de la Generalitat ha expuesto que «siempre he dicho que hay que hacer todo lo posible para prevenir la corrupción», pero ha manifestado que «en aquellos casos que no hemos sido capaces de prevenir, debemos actuar con la máxima contundencia». Así, Salvador Illa ha trasladado su compromiso a hacerlo así en los ámbitos institucionales que son de su responsabilidad “como en los ámbitos políticos” que también son de su responsabilidad.