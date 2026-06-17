Una imagen tan icónica como inédita. El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 8:49h a la sede de la Audiencia Nacional (AN) de Madrid para declarar por el ‘caso Plus Ultra’ y las joyas decomisadas en su despacho. Es la primera vez que un presidente español ha sido imputado en una causa judicial. El exdirigente socialista ha llegado a la sede judicial en coche, tal y como habían solicitado los servicios de seguridad y de protección del expresidente español.

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Zapatero ha accedido al edificio por la puerta principal – la utilizada por los jueces y no por los visitantes – ya que así lo solicitó por motivos de seguridad. El juez José Luis Calama lo ha citado a las nueve de la mañana para interrogarlo por las dos piezas que tiene abiertas contra él, el presunto tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea y las joyas, valoradas en 1,3 millones, tal y como se refería en un informe de tasación. La declaración es a puerta cerrada porque el caso se encuentra en fase de instrucción y solo estarán su defensa, los abogados del resto de imputados, el ministerio público y el PP como representante de la acusación popular.

Zapatero, en llega a la Audiencia Nacional/Javier Barbacho/ACN

La defensa de Zapatero pidió posponer la declaración sobre las joyas alegando que necesitaba más tiempo para preparar los argumentos, ya que hacía solo cinco días que Calama había abierto una pieza separada sobre el hallazgo en la caja fuerte del expresidente. El juez declinó la petición argumentando que no se habían incorporado hechos ni diligencias nuevas a la causa. En todo caso, recordó que podría pedir otras diligencias a lo largo de la instrucción. El juez ha previsto para la declaración del expresidente socialista dos días. Todo esto en medio del cerco judicial que padece el PSOE, el gobierno, Pedro Sánchez y su entorno.