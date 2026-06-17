Una imatge tant icònica com inèdita. L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat aquest dimecres a les 8.49h a la seu de l’Audiència Nacional (AN) de Madrid per declarar pel ‘cas Plus Ultra’ i les joies decomissades dins del seu despatx. És la primera vegada que un president espanyol ha estat imputat en una causa judicial. L’exdirigent socialista ha arribat a la seu judicial amb cotxe, tal i com havien demanat els serveis de seguretat i de protecció de l’expresident espanyol.
Zapatero ha accedit a l’edifici per la porta principal – la utilitzada pels jutges i no pels visitants – ja que així ho va sol·licitar per motius de seguretat. El jutge José Luis Calama l’ha citat a les nou del matí per interrogar-lo per les dues peces que té obertes contra ell, el presumpte tràfic d’influències pel rescat de l’aerolínia i les joies, xifrades en 1,3 milions, tal i com es referia en un informe de taxació. La declaració és a porta tancada perquè el cas es troba en fase d’instrucció i només hi serà la seva defensa, els lletrats de la resta d’imputats, el ministeri públic i el PP com a representant de l’acusació popular.
La defensa de Zapatero va demanar posposar la declaració sobre les joies al·legant que necessitava més temps per preparar els arguments, ja que feia només cinc dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta de l’expresident. El jutge va declinar la petició argumentant que no s’havien incorporat fets ni diligències noves a la causa. En tot cas, va recordar que podria demanar altres diligències al llarg de la instrucció. El jutge ha previst per a la declaració de l’expresident socialista dos dies. Tot plegat enmig del setge judicial que pateix el PSOE, el govern, Pedro Sánchez i el seu entorn.