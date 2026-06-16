Aquesta setmana no serà de les més enyorades de Pedro Sánchez ni del PSOE. El calendari judicial del setge a la Moncloa té els números en grans i vermells. Dilluns, la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, va passar per la banqueta en una sessió d’audiència preliminar abans d’anar al judici per Tribunal del Jurat. Una jornada que va servir per deixar en mans del jutge instructor si retira el passaport a la dona de l’inquilí de la Moncloa. A més, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, no deixa de lliurar atestats sobre la presumpta trama del PSOE per torpedinar investigacions que afecten la formació. Però si un cas s’emporta la palma és la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
Un cas, batejat com a Plus Ultra, que manlleva el nom de la companyia aèria hispanoveneçolana, que va rebre 53 milions d’euros d’ajudes, pretesament per la influència de Zapatero. El processament de l’exlíder del PSOE és un cop dur pel sanchisme que l’havia convertit en un referent del socialisme modern i el dibuixava com el pare de l’actual socialisme espanyol i com un tòtem de l’actual direcció. Zapatero era una peça clau en les campanyes electorals del PSOE, com als recents comicis a Andalusia, o bé del mateix PSC, amb una campanya intensa i intensiva a Catalunya, amb mítings a Lleida, Girona o Tarragona.
Aquest dimecres, el PSOE patirà de nou un tràngol que suposa un veritable atzucac, Zapatero assegut davant del jutge interrogat per la fiscalia anticorrupció, els lletrats del PP i el magistrat instructor del cas, José Luis Calama. Un jutge, que malgrat fa mans i mànigues per evitar que hi hagi més circ del necessari, no ha pogut aturar el judici paral·lel del cas. De fet, Calama ha endreçat i posat ordre a les acusacions populars i tot i que va permetre ajornar la declaració de Zapatero, no li ha permès posposar la declaració per les joies després de la taxació que les valoraven en més d’1,3 milions d’euros. Un valor que ha generat dues imputacions més, per contraban i delicte fiscal. Ara el PSOE creua els dits a l’espera que Zapatero doni explicacions racionals de tot plegat.
Dos dies de declaracions
En principi, Calama ha de declarar com a investigat aquest dimecres i dijous per les presumptes irregularitats en l’ús dels fons de rescat per a l’aerolínia Plus Ultra i la seva presumpta influència per aconseguir-lo, a més de les joies que li van ser confiscades. De moment, el jutge indiciàriament el considera el suposat líder d’una “estructura estable i jerarquica de tràfic d’influències” amb l’objectiu d'”obtenir un benefici econòmic”.En la seva famosa interlocutòria de 85 pàgines, el magistrat assenyalava que la investigació de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Naciona de Policia (UDEF) havia confirmat l’existència “d’un pla organitzat que implicava l’exercici il·lícit d’influència, estructurat i dirigit per José Luis Rodríguez Zapatero”.
Comptat i debatut, el magistrat atenent les perquisicions policials, apunta que l’exlíder socialista “va posar els seus contactes personals i la seva capacitat d’accedir a alts càrrecs del govern al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables”. Tot plegat per obtenir un “guany econòmic a través de la intermediació i l’exercici d’influències davant d’instàncies públiques en favor de tercers”. A més, el jutge seguint l’estructura dibuixada per part de la Unitat aportava una sèrie de societats on facturava Zapatero a través del seu amic Julio Martínez. També inclou en el paquet les empreses de les seves dues filles dedicades a la comunicació a les xarxes socials.
El telèfon, clau
Un dels punts forts de la declaració serà la manera com s’ha obtingut informació a través del contingut del telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, exdirectiu de Plus Ultra. Unes dades aportades policialment per l’Agència nord-americana de seguretat interior i que ara el jutge vol transformar en prova indiciària a través d’una comissió rogatòria internacional.
De fet, l’advocat de Zapatero, Víctor Moreno, va registrar un escrit amb argumentava la “manca d’informació completa” sobre la intervenció del dispositiu de Reyes, així com el mètode utilitzat per extreure les dades i l’emmagatzematge i custòdia del dispositiu al qual va accedir la policia nord-americana.
Per tant, Moreno va argumentar que el seu objectiu és “verificar si les converses que presumptament consten a l’aparell —i que han estat analitzades per la policia i la Fiscalia— compleixen realment els requisits d’autenticitat, integritat i legalitat que són essencials perquè es considerin admissibles com a prova en procediments penals”. Un aspecte delicat perquè podrien malmenar els indicis recollits fins al moment.
Una boutique financera
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia ha emès dos informes que ha lliurat al jutge instructor del cas Plus Ultra on defineix com a “boutique financera” l’entramat societari que liderava Zapatero. Els analistes de la UDEF conclouen que els indicis recollits, la línia temporal dels fets i les converses analitzades “proporcionen un relat detallat de l’ús dels canals d’influència” per obtenir fons públics. Dos canals que bategen com a “canal Ábalos”, en referència a l’exministre de Transports i exsecretari d’organització del PSOE José Luis Ábalos, jutjat per corrupció en el cas Mascaretes, i el “canal Zapatero”, una mica més sofisticat. Però, al capdavall, segons els investigadors, les dues vies confluïen.
En el cas Plus Ultra i l’obtenció de 53 milions d’ajudes públiques per superar l’atzucac de la pandèmia de la Covid, la policia interpreta que el soci de Zapatero, Julio Martínez Martínez, i els directius de l’aerolínia hispano-veneçolana Julio Miguel Martínez Sola i Roberto Roselli Miele van articular una “estructura formal identificada per canalitzar pagaments il·lícits a canvi de la influència exercida a través d’aquesta boutique financera”. Un sistema que, segons els investigadors, “hauria facilitat l’apropiació indeguda de fons públics mitjançant l’exercici d’influència, organitzada amb la finalitat de rebre pagaments” per serveis d’aquesta naturalesa, és a dir, aconseguir ajudes i diners públics. Unes influències que, ateses les converses aportades als informes, implicarien també la fiscalia. Demà començaran les explicacions.