Victoria Federica embogeix en un festival i es baralla amb una ‘tiktoker’

Victoria Federica no es cansa de protagonitzar titulars escandalosos. La filla de Jaime de Marichalar i Elena de Borbó té molt mala fama per culpa de les polèmiques que encadena, una noia vista com a una creguda i maleducada que no dubta en presumir d’estatus royal sempre que pot. Aquest cap de setmana s’ha filtrat una anècdota sobre ella que torna a deixar-la malament, ja que s’hauria enfrontat a una tiktoker en un festival de música sense imaginar-se que aquesta ho faria públic.

La noia ha ofert el seu testimoni a Socialité, el programa de Telecinco que presenta Nuria Marín. Aquí, Ángela Romero ha relatat una història que presenta Victoria Federica com una noia consentida i amb molt mal caràcter. Què ha passat entre elles? Resulta, sempre segons la versió d’aquesta noia, que totes dues es trobaven entre el públic d’un conegut festival de música. En un moment donat, la tiktoker donava un cop a Victoria Federica sense voler: “Quan em vaig girar per demanar-li perdó, em va mirar fatal. Jo no sabia qui era, però els meus amics em van dir que era ella”.

Victoria Federica, violenta amb una tiktoker en un festival de música

La noia ja no va caure massa bé a la neboda de Felip VI, qui s’hauria quedat amb la seva cara. L’endemà, en una altra jornada del mateix festival, l’atzar hauria volgut que es tornessin a veure. En aquesta ocasió, a la zona dels lavabos portàtils que s’havia habilitat en una zona del recinte.

Aquí hauria estat on hauria tingut lloc una discussió entre elles que hauria deixat tothom amb la boca oberta: “Em vaig tornar a trobar amb ella a la cua dels lavabos portàtils i em va escridassar per dir-me que no em colés. Ens vam començar a discutir i, per parar-ho, vaig tancar la porta del bany. Ella va començar a donar cops a la porta fins que va obrir-la“.

Per si això no era poc, la baralla entre elles va continuar amb encara més violència: “Em va fer fora tot agafant-me del braç i jo li vaig llançar per sobre el cubata. Va embogir i va començar a cridar mentre que jo reia perquè em semblava una escena surrealista”.

Una altra història que, en cas de ser certa, no parlaria massa bé d’una jove que en teoria hauria d’estar molt ben educada. El que queda clar és que Victoria Federica encara no és conscient que acabarà sortint a la llum tot el que faci malament.