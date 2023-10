Victoria Federica enloquece en un festival y se pelea con una ‘tiktoker’

Victoria Federica no se cansa de protagonizar titulares escandalosos. La hija de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón tiene muy mala fama por culpa de las polémicas que encadena, una chica vista como una creída y maleducada que no duda al presumir de estatus royal siempre que puede. Este fin de semana se ha filtrado una anécdota sobre ella que vuelve a dejarla mal, YA que se habría enfrentado a una tiktoker en un festival de música sin imaginarse que esta lo haría público.

La chica ha ofrecido su testigo a Socialité , el programa de Telecinco que presenta Nuria Marín. Aquí, Ángela Romero ha relatado una historia que presenta Victoria Federica como una chica consentida y con muy mal carácter. ¿Qué ha pasado entre ellas? Resulta, siempre según la versión de esta chica, que las dos se ENCONTRARON entre el público de un conocido festival de música. En un momento dado, la tiktoker DIO un golpe a Victoria Federica sin querer: «Cuando me giré para pedirle perdón, me miró fatal. Yo no sabía quién era, pero mis amigos me dijeron que era ella».

Una tiktoker se enfrenta a Victoria Federica | Telecinco

Victoria Federica, violenta con una tiktoker en un festival de música

La chica ya no cayó demasiado bien a la sobrina de Felipe VI, quien se habría quedado con su cara. Al día siguiente, en otra jornada del mismo festival, el azar habría querido que se volvieran a ver. En esta ocasión, en la zona de los lavabos portátiles que se había habilitado en una zona del recinto.

Aquí habría sido donde habría tenido lugar una discusión entre ellas que habría dejado todo el mundo con la boca abierta: «Me volví a encontrar con ella a la cola de los lavabos portátiles y me chilló para decirme que no me colara. Nos empezamos a discutir y, para pararlo, cerré la puerta del baño. Ella empezó a dar golpes a la puerta hasta que la abrió«.

Por si esto no era poco, la pelea entre ellas continuó con todavía más violencia: «Me echó de allí cogiéndome del brazo y yo le tiré por encima el cubata. Enloqueció y empezó a gritar mientras que yo me reía porque me parecía una escena surrealista».

Victoria Federica se pelea en un festival de música | Telecinco

Otra historia que, en caso de ser cierta, no hablaría demasiado bien de una joven que en teoría tendría que estar muy bien educada. Lo que queda claro es que Victoria Federica todavía no es consciente que acabará saliendo a la luz todo lo que haga mal.