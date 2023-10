Victoria Federica no acudirá a la gran fiesta de Leonor y se filtra por qué

Victoria Federica no está muy integrada en la familia real, que digamos. La hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar solo tiene buena relación con Irene Urdangarin, la única prima con la que se le ve en los actos públicos. Si se habla o no con Leonor y Sofía es un misterio, aunque a la prensa siempre se ha filtrado que no tienen ningún tipo de contacto.

El próximo 31 de octubre, la hija mayor de Felipe VI y Letizia hará 18 años y desde La Zarzuela han organizado una gran fiesta familiar para celebrarlo. Después de jurar la Constitución, todos se reunirán al palacio para conmemorar la mayoría de edad de la heredera de la corona… con Juan Carlos de Borbón incluido. Los actuales reyes han invitado a parte de la familia con quien no se hablan desde hace tiempo, entre ellos las infantas españolas.

Quien no estará en esta -hipócrita- reunión familiar será Victoria Federica, precisamente, que se ha negado a participar de esta farsa. Así lo aseguran fuentes próximas a El Confidencial Digital : «No quiere asistir al acontecimiento con los tíos por discrepancias familiares«. El tío le habría abroncado varias veces porque está totalmente en contra de su faceta de influencer , unas críticas que la chica no se habría tomado bien y que les habría distanciado claramente.

Estos últimos días se le está viendo de desfile de moda en desfile de moda, una agenda llena de apariciones públicas en Milán y París que demuestran que estos son los únicos planes que le gustan. De hecho, le han visto con conjuntos de ropa que costaban más de 40.000 €. Como si se tratara de una famosa más, la chica se ha dejado ver con ropa de marca y bolsos de lujo. Le han fotografiado, le han reservado la primera hilera del front row … Una vida que queda claro que le gusta.

Su hermano Froilán tampoco acudirá en la fiesta, aunque él ha alegado temas de trabajo como excusa. Con todo, un reencuentro que hubiera hecho mucha ilusión a Sofía de Grecia si realmente hubiera conseguido que todos aceptaran la invitación. En otra ocasión será… o no. Sea como sea, la prensa rosa estará muy atenta a todos los detalles que puedan saberse sobre esta reencontrada de los reyes eméritos, los tres hijos y prácticamente todos sus nietos.